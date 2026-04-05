У сукні українського бренду: вдова засновника Playboy вдруге вийшла заміж (фото)

14:19 05.04.2026 Нд
4 хв
Церемонія пройшла у закритому форматі на тропічному острові
aimg Іванна Пашкевич
Крістал Гарріс з чоловіком (фото: instagram.com/crystalmharris)

39-річна модель Крістал Гарріс, яка була дружиною засновника Playboy Г’ю Гефнера, вдруге вийшла заміж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на People.

Більше цікавого: Відома українська телеведуча вийшла заміж у 47 років

Як пройшло весілля вдови Гефнера

Весілля 39-річної моделі з бізнесменом і морським біологом Джеймсом Вордом відбулося 2 квітня на острові Аїтутакі, що входить до архіпелагу Островів Кука.

Пара свідомо відмовилася від розкішного весілля у класичному розумінні й обрала камерний формат.

Церемонія пройшла в закритому форматі, а головний акцент молодята зробили не на масштабі події, а на атмосфері та особистих емоціях.

Крістал пояснила, що для них було важливо провести цей день у максимально спокійному місці, де ніщо не відволікало б від моменту.

Саме тому вибір припав на Острови Кука - локацію, віддалену від США більш ніж на вісім тисяч кілометрів.

"Оскільки весілля було невеликим, це дозволило нам зосередитися на важливих деталях, а не на організації великої події. Ми не хотіли масштабної постановки. Ми хотіли чогось тихого та особистого, де ми могли б по-справжньому бути разом і бути присутніми одне з одним і в моменті", - пояснила Гарріс.

Крістал Гарріс вийшла заміж (фото: instagram.com/crystalmharris)

За словами моделі, цей регіон привабив їх не лише красою природи, а й відчуттям відокремленості.

Вона наголосила, що на островах немає великих готельних мереж, а сама місцевість з її лагунами і природним ландшафтом ідеально збіглася з тим, яким подружжя бачило початок свого нового етапу життя.

Для церемонії Гарріс обрала весільну сукню Margo від українського бренду OKSANA MUKHA.

Це мереживна обтисла модель із довгими рукавами, прикрашена понад 5400 кристалами Swarovski.

На сайті бренду вказано, що таке вбрання доступне лише за попереднім замовленням, а його вартість публічно не розкривається.

Сукня Крістал Гарріс від українського бренду (скріншот з сайту oksana-mukha.com)

Сама Крістал зізналася, що закохалася в цю сукню майже одразу.

"Вони надіслали мені повідомлення, і коли я побачила сукню, я одразу закохалася в неї. Вона нагадала мені сукню диснеївської принцеси", - зауважила жінка.

Після офіційної частини молодята вирушили на прогулянку лагуною на човні.

Замість класичного весільного торта вони обрали вечерю з локальних продуктів і десерти.

Перший танець подружжя пройшов під композицію Safe With Me виконавця Ike Dweck. Після церемонії пара залишилася на островах для медового місяця.

Крістал Гарріс з чоловіком (фото: instagram.com/crystalmharris)

Що відомо про стосунки пари

Як відомо, стосунки Крістал Гарріс і Джеймса Ворда почалися у 2024 році - їх познайомили спільні друзі.

Уже навесні 2025-го бізнесмен освідчився коханій на Гаваях, облаштувавши романтичну локацію з видом на океан і символічними деталями.

За словами закоханих, вони не поспішали зі святкуванням і хотіли спокійно прожити період заручин, не перетворюючи підготовку до весілля на поспіх.

Джеймс Ворд є засновником туристичної компанії SeeThrough Sea і працює морським біологом.

Відомо, що з 2013 року він живе на Гаваях. Саме там і почалося його знайомство з майбутньою дружиною.

Крістал Гарріс з чоловіком (фото: instagram.com/crystalmharris)

В одному з коментарів Ворд наголошував, що особливо цінує в Крістал її ставлення до людей і тварин.

Крістал Гарріс здобула широку популярність після участі в реаліті-шоу The Girls Next Door та співпраці з Playboy.

У 2009 році вона стала Playmate місяця, а в 2012-му вийшла заміж за Г’ю Гефнера. Їхній шлюб тривав до смерті засновника Playboy у 2017 році.

Після цього Крістал змінила напрямок діяльності: вона зайнялася бізнесом у сфері нерухомості, а також випустила мемуари, де розповіла про життя в особняку Playboy і закулісся цієї індустрії.

Ще більше цікавого:

57-річний син співачки Шер, який раніше був жінкою, одружився

Дочка Уми Турман і зірка "Дивних див" вийшла заміж

Більше по темі:
Playboy Одруження
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої