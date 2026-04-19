Поэт-военный Вышебаба во второй раз женился: нашел любовь в интернете (фото)

11:22 19.04.2026 Вс
2 мин
Писатель и его избранница знакомы всего несколько месяцев
aimg Полина Кузенко
Поэт-военный Вышебаба во второй раз женился: нашел любовь в интернете (фото) Павел Вышебаба и Анжелика Кравец (коллаж: РБК-Украина)

Поэт и военнослужащий Павел Вышебаба женился. Он и его избранница, блогер Анжелика Кравец, сыграли свадьбу в Тернополе.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories, которыми жена Павла поделилась в Instagram.

Свадьба Вышебабы и Кравец

Так, пара заключила брак 18 апреля. Вышебаба приехал в Тернополь, где сейчас живет его избранница. Сначала военный и блогерша официально зарегистрировали свои отношения, а затем получили свидетельства о браке.

Свадьба Павла Вышебабы (скриншоты)

После этого пара отправилась на празднование. На свадьбе были близкие и друзья молодоженов, праздник получился атмосферным и чувственным.

Вышебаба выбрал для церемонии клетчатый костюм-тройку, белую рубашку, галстук и кроссовки. А избранница поэта примерила белоснежное платье с эффектным декольте и нежной фатой.

Вышебаба и его жена (скриншоты)

Кравец показала кадры со свадьбы и отметила, что больше всего благодарна своему избраннику. Блогерша призналась, что все получилось именно так, как она мечтала.

"А больше всего я благодарю за этот день своего мужа, который сделал все как я хотела и чтобы я была счастлива", - отметила она.

Вышебаба и Кравец (скриншот)

Что известно об отношениях Кравец и Вышебабы

Напомним, поэт-военный сделал предложение своей возлюбленной в начале апреля. Он признался, что не был уверен в ответе Кравец, ведь они знакомы всего несколько месяцев.

Впрочем, избранница Вышебабы сказала "да". Пара познакомилась в интернете, но их общение быстро перешло в реальное, когда Павел отправился к Анжелике на Тернопольщину.

Для поэта это уже второй брак. Его первой избранницей была журналистка Инна Тесленко. Новость о разводе с женщиной, которая родила от него дочь и которой Павел посвящал чувственные стихи, ошарашила его фанов.

А позже бывшая жена Вышебабы сделала громкое заявление. Она заявила, что в отношениях были измены.

"Никаких совместных решений, решение было с одной стороны. А потом приходит: "Извини, я не знала, что вы еще были женаты". Тогда мне казалось, что я попала в какую-то другую реальность, как в плохих сериалах", - писала Тесленко в Threads.

Сам Вышебаба воздерживался от комментариев и отмечал, что не хочет публично ссориться с матерью своего ребенка.

Трампа "кинули"? Власти Ирана отказались передавать США обогащенный уран
Трампа "кинули"? Власти Ирана отказались передавать США обогащенный уран
