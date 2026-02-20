UA

Побиття господарів у Лізі Європи: результати перших стикових матчів

Колишній клуб Зінченка – "Ноттінгем" впевнено переміг у Стамбулі (фото: x.com/NFFC)
Автор: Андрій Костенко

19 лютого стартував етап стикових поєдинків за право зіграти в 1/8 фіналу другого за значенням еврокубка – Ліги Європи.

Про те, як завершилися перші матчі – повідомляє РБК-Україна.

Читайте також: Як зіграли потенційні суперники "Шахтаря" у Лізі конференцій

Домінування гостей

Участь в стиках беруть клуби, які посіли місця від 9-го до 24-го у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги Європи.

У перших матчах клуби з нижчої частини таблиці приймали суперників вдома. Тому й не дивно, що результати в цілому стали невтішними для господарів. Команди, що фінішували в таблиці вище, впевнено підтвердили свій клас.

З восьми поєдинків господарі перемогли лише в одному та ще один матч приніс нічию. В інших – домінували гості.

Ліга Європи, перші стикові матчі:

  • "Бранн" (Норвегія) – "Болонья" (Італія) – 0:1
  • "Динамо" Загреб (Хорватія) – "Генк" (Бельгія) – 1:3
  • ПАОК (Греція) – "Сельта" (Іспанія) – 1:2
  • "Фенербахче" (Туреччина) – "Ноттінгем Форест" (Англія) – 0:3
  • "Лілль" (Франція) – "Црвена Звезда" (Сербія) – 0:1
  • "Лудогорець" (Болгарія) – "Ференцварош" (Угорщина) – 2:1
  • "Панатінаїкос" (Греція) – "Вікторія" Пльзень (Чехія) – 2:2
  • "Селтік" (Шотландія) – "Штутгарт" (Німеччина) – 1:4

Що далі

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень – 26 лютого.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу турніру, де приєднаються до команд, які фінішували у топ-8 основного раунду. Серед останніх – італійська "Рома", гравцем якої є форвард збірної України Артем Довбик. Втім вітчизняний футболіст через травму вибув до кінця сезону і не потрапив до заявки свого клубу на другу частину ЛЄ.

