Побиття господарів у Лізі Європи: результати перших стикових матчів

19 лютого стартував етап стикових поєдинків за право зіграти в 1/8 фіналу другого за значенням еврокубка – Ліги Європи.
Про те, як завершилися перші матчі – повідомляє РБК-Україна.
Участь в стиках беруть клуби, які посіли місця від 9-го до 24-го у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги Європи.
У перших матчах клуби з нижчої частини таблиці приймали суперників вдома. Тому й не дивно, що результати в цілому стали невтішними для господарів. Команди, що фінішували в таблиці вище, впевнено підтвердили свій клас.
З восьми поєдинків господарі перемогли лише в одному та ще один матч приніс нічию. В інших – домінували гості.
Ліга Європи, перші стикові матчі:
Матчі-відповіді відбудуться за тиждень – 26 лютого.
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу турніру, де приєднаються до команд, які фінішували у топ-8 основного раунду. Серед останніх – італійська "Рома", гравцем якої є форвард збірної України Артем Довбик. Втім вітчизняний футболіст через травму вибув до кінця сезону і не потрапив до заявки свого клубу на другу частину ЛЄ.
