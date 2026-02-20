Избиение хозяев в Лиге Европы: результаты первых стыковых матчей

19 февраля стартовал этап стыковых поединков за право сыграть в 1/8 финала второго по значению еврокубка -- Лиги Европы.
О том, как завершились первые матчи - сообщает РБК-Украина.
Читайте также: Как сыграли потенциальные соперники "Шахтера" в Лиге конференций
Участие в стыках принимают клубы, занявшие места от 9-го до 24-го в общей турнирной таблице основного этапа Лиги Европы.
В первых матчах клубы из нижней части таблицы принимали соперников дома. Поэтому неудивительно, что результаты в целом стали неутешительными для хозяев. Команды, финишировавшие в таблице выше, уверенно подтвердили свой класс.
Из восьми поединков хозяева победили лишь в одном и еще один матч принес ничью. В остальных - доминировали гости.
Лига Европы, первые стыковые матчи:
Ответные матчи состоятся через неделю - 26 февраля.
Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала турнира, где присоединятся к командам, которые финишировали в топ-8 основного раунда. Среди последних - итальянская "Рома", игроком которой является форвард сборной Украины Артем Довбик. Впрочем отечественный футболист из-за травмы выбыл до конца сезона и не попал в заявку своего клуба на вторую часть ЛЕ.
Ранее мы сообщили, что в украинском футболе может появиться новый турнир.