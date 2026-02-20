ua en ru
Ліга конференцій: як зіграли потенційні суперники "Шахтаря"

П'ятниця 20 лютого 2026 00:21
Ліга конференцій: як зіграли потенційні суперники "Шахтаря" Польський "Лех" зробив впевнений крок до 1/8 фіналу (фото: x.com/LechPoznan)
Автор: Андрій Костенко

19 лютого відбулися перші матчі стикової стадії плей-офф Ліги конференцій. У них взяли участь і чотири клуби, які є потенційними суперниками донецького "Шахтаря" в 1/8 фіналу.

Про те, які результати принесли поєдинки – повідомляє РБК-Україна.

Читайте також: "Карпати" перед матчем з "Шахтарем" підсилися екс-гравцем "Реал Сосьєдада"

Формат плей-офф

Нагадаємо, що участь у стиках беруть клуби, які посіли місця від 9-го до 24-го у загальній турнірній таблиці основного етапу.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де приєднаються до команд, які фінішували у топ-8 основного раунду. Серед останніх – єдиний представник України, що залишився в єврокубках – донецький "Шахтар".

Відомо, що "Шахтар" в 1/8 фіналу зустрінеться з кимось з переможців таких протистоянь: "КуПС" (Фінляндія) – "Лех" (Польща) або "Шкендія" (Північна Македонія) – "Самсунспор" (Туреччина).

Як зіграли можливі суперники "гірників"

У протистоянні "КуПС" – "Лех" польський клуб фактично гарантував собі вихід до наступного етапу, впевнено обігравши фінів на виїзді.

Долю зустрічі було вирішено ще в першому таймі. Гравець "Леха" Козубаль відкрив рахунок вже на 9-й хвилині, а згодом суперник залишився в меншості через пряму червону картку Луйейе-Лутумби. Перед перервою Ісмахіл подвоїв перевагу, закріпивши повну ігрову домінацію поляків – 0:2.

У іншому матчі потенційних суперників "Шахтаря" турецький "Самсунспор" здобув мінімальну перемогу над "Шкендією" з Північної Македонії (1:0). Попри нереалізований пенальті та серію змарнованих моментів, гості дотиснули македонців на 77-й хвилині завдяки голу форварда збірної Чаду Маріуса. Ця гра стала дебютною для нового керманича турецького клубу Торстена Фінка.

Зазначимо, що у складі "Шкендії" в цьому матчі виступили знайомі українським вболівальникам гравці: 39-річний екс-нападник "Севастополя" та "Таврії" Бесарт Ібраїмі та орендований у київського "Динамо" Решат Рамадані.

Ліга конференцій, перші стикові матчі:

  • "Зріньські" (Боснія і Герцеговина) – "Крістал Пелас" (Англія) – 1:1
  • "КуПС" (Фінляндія) – "Лех" (Польща) – 0:2
  • "Ноа" (Вірменія) – АЗ (Нідерланди) – 1:0
  • "Сігма" (Чехія) – "Лозанна" (Швейцарія) – 1:1
  • "Дріта" (Косово) – "Цельє" (Словенія) – 2:3
  • "Омонія" (Кіпр) – "Рієка" (Хорватія) – 0:1
  • "Шкендія" (Північна Македонія) – "Самсунспор" (Туреччина) – 0:1
  • "Ягеллонія" (Польща) – "Фіорентина" (Італія) – 0:3

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень – 26 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу пройде 27 лютого.

Раніше ми повідомили, що в українському футболі може з'явитися новий турнір.

