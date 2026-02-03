"Рома" викреслила Довбика: італійський клуб не розраховує на українця в європейському турнірі

Форвард збірної України Артем Довбик не зіграє за італійську "Рому" в Лізі Європи сезону-2025/26. Римський клуб виключив українця з офіційної заявки на турнір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Romanista .

Зміни у заявці

Після закриття трансферного вікна УЄФА дозволяє командам внести до трьох змін у Список А для єврокубків, замінивши травмованих гравців або тих, хто залишив клуб. "Вовки" скористаються цією опцією.

За даними джерела, зі списку на Лігу Європи прибрали Довбика та вінгера Леона Бейлі. Ямаєць виступав за римлян на правах оренди й уже повернувся до англійської "Астон Вілли".

Натомість до заявки потрапили новачки: нідерландський форвард Донніелл Мален (оренда з "Астон Вілли") та іспанський вінгер Браян Сарагоса (оренда з "Баварії"). Ще один вакантний слот можуть отримати Робініу Ваш або Лоренцо Вентуріно.

Чому Довбик не гратиме

Український нападник продовжує відновлення після важкої травми – розриву м'язово-сухожильного апарату лівого стегна.

Футболіст уже переніс операцію та, за прогнозами лікарів, пропустить понад два місяці. Існує ризик, що він не повернеться на поле до кінця сезону.

Таким чином, принаймні в єврокубках Довбик точно не зіграє.

Зазначимо, що в основному етапі Ліги Європи "вовки" посіли восьме місце та напряму пробилися до 1/8 фіналу.

Як українець виступає за "Рому"

Артем приєднався до "Роми" влітку 2024 року з "Жирони", де став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Римляни заплатили за трансфер близько 30 млн євро, а контракт форварда розрахований до літа 2029 року.

У дебютному сезоні Довбик став найкращим снайпером команди: 17 голів та 4 асисти – в 45-ти матчах.

У поточній кампанії статистика скромніша: три м'ячі та дві результативні передачі у 17-ти зустрічах.