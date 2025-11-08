Юля з "Холостяка" про "виліт" з реаліті: "Не був моєю мрією"

Модель Юлія Артюх, яка залишила проект "Холостяк" у четвертому випуску , висловилася про своє побачення на "виліт". Також дівчина розповіла, що не показали в ефірі.

Як повідомляє РБК-Україна , на своїй сторінці в Instagram Юля показала фото з Тарасом Цимбалюком і прямо сказала, що думає про реаліті.

Що розповіла колишня учасниця реаліті

За словами Юлі, вона не мріяла потрапити на шоу. Але нині зовсім не шкодує про те, що взяла участь в реаліті, хоча й залишила його у четвертому випуску.

Також Артюх зазначила, що на побаченні з Тарасом все було не зовсім так, як побачили глядачі. Юля запевнила, що вона й Цимбалюк багато сміялися.

"Ну що ж, мій шлях на цьому проєкті завершився. За ці три тижні було дуже багато всього - і ще більше залишилося за кадром, як бачите ми багато сміялись", - написала модель.

"Проєкт "Холостяк" не був моєю мрією, але я щиро вірю - нічого не буває випадковим. Одне спонтанне рішення завело мене досить далеко, і я рада, що все склалося саме так. І дуже дякую вам за всі теплі слова, підтримку і компліменти, мені справді приємно", - додала вона.

Чому Юля пішла з "Холостяка"

Нагадаємо, модель та ще одна учасниця, Іра Кулешина, ходили на побачення з Цимбалюком. І ця зустріч була незвичайною, адже просто під час неї Тарас мав обрати, з ким він хоче попрощатися.

Актор спілкувався з дівчатами, а потім запросив на окрему розмову Юлю. Він сказав, що модель не готова до стосунків. Але він подякував їй за відвертість, адже до цього дівчина розповіла про колишнього чоловіка, свого сина та життя після розлучення.