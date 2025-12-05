Побачення на виліт: з "Холостяка" пішли одразу дві учасниці

Чому Цимбалюк попрощався одразу з обома дівчатами

Так, Тарас вирішив відпустити Олю, адже відчував, що вони різні люди. Фітнес-тренерка боялася довіряти та відкриватися для нових стосунків. Тому він вирішив не витрачати її час.

Коли ж Цимбалюк повернувся до Оксани, яка чекала на нього в залі філармонії, він одразу помітив дивну реакцію. Косметолог зраділа, коли зрозуміла, що з побачення на виліт пішла Оля.

Але потім актор вирішив з нею серйозно поговорити. Виявилося, Оксана не може прямо сказати, що готова до нових стосунків.

Тарас був шокований, але спробував зрозуміти думки дівчини. Втім, вона не захотіла відверто говорити про свої почуття.

Оксана Шанюк та Ольга Дзундза (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Я бачу і чую одне й те саме. Тому в мене виникає питання: ти взагалі готова до стосунків?" - сказав Тарас.

ʼТому Цимбалюк сказав, що не хоче витрачати час. І він провів її до машини, Оксана залишила проєкт та не отримала троянду після побачення на виліт.

"Чи маю я право отак витрачати твій час, а ти мій?" - сказав актор.

Косметолог виявила, що проявляє ініціативу лише коли вона закохана і вже перебуває у стосунках.

"Сталося як сталося. Я бачила, що він засмучений, можливо, він щось від мене очікував. Але я не та жінка, яка проявлятиме ініціативу, яка буде швидко розкриватися. Я не зовсім готова так швидко впускати людину в своє життя. Поїду в Таїланд на місяць, відпочину", - сказала Оксана наостанок.