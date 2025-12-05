ua en ru
Хто гідний фіналу? Ексучасниця "Холостяка" назвала своїх фавориток для Цимбалюка

П'ятниця 05 грудня 2025 12:29
UA EN RU
Хто гідний фіналу? Ексучасниця "Холостяка" назвала своїх фавориток для Цимбалюка Валерія Жуковська (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)
Автор: Іванна Пашкевич, Поліна Іваненко

Майстриня спорту України з виїздки Валерія Жуковська, з якою Тарас Цимбалюк попрощався у сьомому випуску ще до церемонії троянд, вперше поділилася своїми враженнями від участі в шоу та розповіла, кого бачить у фіналі.

Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

Валерія зізналася, що сьогодні серед учасниць має власних фавориток і саме їхній настрій найбільше збігається з темпераментом Тараса.

"Важко судити об’єктивно, але на сьогодні саме за вайбом для мене фіналістки - Ірочка і Надін", - поділилася дівчина.

Також вона зізналася, що проєкт подарував їй щирі знайомства й нові зв’язки, які вона цінує не менше за романтичний досвід.

Хто гідний фіналу? Ексучасниця &quot;Холостяка&quot; назвала своїх фавориток для ЦимбалюкаВалерія Жуковська (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)

"Так, я вдячна проєкту за людей, яких він мені подарував. Але про це трохи згодом!" - зазначила спортсменка.

Коментуючи взаємини з іншими учасницями, Жуковська наголосила, що з першого дня намагалася залишатися максимально нейтральною та ні з ким не вступати у конфронтації.

Водночас уже після перегляду серій її ставлення до окремих дівчат змінилося.

"Потрібно розуміти, що під час зйомок відчуття гіпертрофовані. Я дуже рівно ставилася до всіх дівчат із самого початку - думаю, це було помітно. Але можу сказати, що під час перегляду проєкту на телеекрані деякі відкрилися для мене з іншого боку", - сказала Валерія.

Хто гідний фіналу? Ексучасниця &quot;Холостяка&quot; назвала своїх фавориток для ЦимбалюкаВалерія Жуковська (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)

