"Мені боляче": "Холостяк" Цимбалюк попрощався з учасницею просто під час побачення
Восьмий випуск "Холостяка" почався з побачення на виліт. Тарас Цимбалюк запросив на пристрасну зустріч Олю та Оксану.
Хто залишив проєкт та чому Тарас ухвалив таке рішення, розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Холостяка".
Яким було побачення на виліт
Оля та Оксана першими пішли на зустріч з Тарасом, адже саме до них у нього були питання. Він хотів поговорити з учасницями під час Церемонії троянд, але не зміг це зробити - Цимбалюку викликали "швидку", а з дівчатами від його імені спілкувався ведучий Григорій Решетник.
Тому на груповому побаченні актор мав вирішити, яка з дівчат має залишитися на проєкті.
Разом з учасницями Тарас вчився танцювати. Оля та Оксана соромилися, але не хотіли програвати, хоча це й не було змаганням.
"Оля своїми спартанськими очима дивилася на це як на виклик", - сказав Тарас.
Тарас, Оля та Оксана (скріншот)
Цимбалюк та дівчата вивчали нові "па", без ревнощів не обійшлося.
"Я не бачила іскри в очах Тараса, коли він танцював з Олею", - сказала Оксана.
Оля та Тарас (скріншот)
Актор відчув, що Оля була надто зосередженою на танці. А ось від Оксани він відчув більше тактильності.
Виявилося, що танець, який Тарас вивчив з дівчатами, вони покажуть на сцені філармонії. Дівчата сильно нервували, адже не думали, що це хтось побачить.
Оля та Оксана (скріншот)
Виявилося, танець все ж не побачили глядачі, зала була порожньою. Дівчата все ж спробували повторити всі рухи, хоча й не обійшлося без курйозів.
Танець на "Холостяку" (скріншот)
А після цього Тарас запросив дівчат на вечерю. Вони розуміли, що скоро він подарує троянду лише одній з них.
"Мені було важко розслабитися", - визнала Оксана.
Після цього Цимбалюк запросив Олю на індивідуальну розмову. Вона відчувала напругу.
Тарас сказав, що фітнес-тренерка боїться розслабитися та довіряти. Оля сказала, що це правда.
"Мені дуже шкода... Вона себе дуже зашорила", - сказав "Холостяк".
Але Оля зазначила, що не все з того, про що говорив Тарас погане. Дисципліна, правила, чіткий графік - завдяки цьому тренерка тримає баланс, дбає про дітей та реалізується.
Оля і Тарас (скріншот)
"Вона намагається себе підлаштувати під мене. Вона боїться бути чесною", - сказав Цимбалюк про тренерку.
За словами Тараса, Оля іноді погоджується з ним, хоча не хоче. А сам він хоче знайти спільну динаміку, яка їх об'єднає. Але він не бачить сенсу її затримувати на проєкті, адже не хоче витрачати її час.
Оля подякувала йому за побачення і щирість. Але втримати сльози було важко.
"Мені боляче... Він не зміг мене побачити", - сказала дівчина.
Вас може зацікавити
- Терен несподівано висловився про Мандзюк та стосунки з нею
-
Валерія з "Холостяка" пригадала останню розмову з Цимбалюком, після якої вона поїхала додому
-