Свидание на вылет: из "Холостяка" ушли сразу две участницы

Почему Цымбалюк попрощался сразу с обеими девушками

Да, Тарас решил отпустить Олю, ведь чувствовал, что они разные люди. Фитнес-тренерша боялась доверять и открываться для новых отношений. Поэтому он решил не тратить ее время.

Когда же Цымбалюк вернулся к Оксане, которая ждала его в зале филармонии, он сразу заметил странную реакцию. Косметолог обрадовалась, когда поняла, что со свидания на вылет ушла Оля.

Но потом актер решил с ней серьезно поговорить. Оказалось, Оксана не может прямо сказать, что готова к новым отношениям.

Тарас был шокирован, но попытался понять мысли девушки. Впрочем, она не захотела откровенно говорить о своих чувствах.

Оксана Шанюк и Ольга Дзундза (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Я вижу и слышу одно и то же. Поэтому у меня возникает вопрос: ты вообще готова к отношениям?" - сказал Тарас.

Поэтому Цымбалюк сказал, что не хочет тратить время. И он проводил ее до машины, Оксана оставила проект и не получила розу после свидания на вылет.

"Имею ли я право так тратить твое время, а ты мое?" - сказал актер.

Косметолог обнаружила, что проявляет инициативу только когда она влюблена и уже находится в отношениях.

"Случилось как случилось. Я видела, что он расстроен, возможно, он что-то от меня ожидал. Но я не та женщина, которая будет проявлять инициативу, которая будет быстро раскрываться. Я не совсем готова так быстро впускать человека в свою жизнь. Поеду в Таиланд на месяц, отдохну", - сказала Оксана напоследок.