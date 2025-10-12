UA

Плутанина у повітрі: збірна Азербайджану потрапила в халепу перед матчем з Україною

Фото: Збірна Азербайджану отримала проблему (instagram.com/affa_official)
Автор: Андрій Костенко

Збірна Азербайджану потрапила у неприємну ситуацію після прибуття до Польщі, де вже завтра має зіграти з Україною в матчі 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Неприємний інцидент у Польщі

Команда прибула до Кракова без багажу, через що не змогла розпочати тренувальний процес.

“Речі збірної Азербайджану не прибули з ними рейсом до Польщі. Виникла велика плутанина, і азербайджанці не змогли розпочати перший день підготовки до матчу проти України, як планувалося”, - зазначив журналіст.

Через затримку багажу азербайджанська збірна була змушена змінити формат підготовки до зустрічі із "синьо-жовтими". Зокрема було зірвано перше передматчеве тренування 11 жовтня.

Україна – Азербайджан: що відомо про матч

Гра Україна – Азербайджан у рамках 4-го туру відбору на ЧС-2026 відбудеться у понеділок, 13 жовтня, у польському Кракові. Початок – о 21:45 за київським часом.

Після трьох турів збірна України має чотири очки й посідає друге місце у групі D. Франція лідирує з дев'ятьма пунктами, Ісландія має три, а Азербайджан з одним балом замикає таблицю.

У першій зустрічі між цими командами була зафіксована нічия 1:1.

Раніше ми писали, що ключовий футболіст збірної України не зіграє проти Азербайджану.

Також читайте, як Руслан Маліновський забив дубль за збірну після серйозної перерви через травму.

ФутболЧемпіонат світу