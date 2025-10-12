Плутанина у повітрі: збірна Азербайджану потрапила в халепу перед матчем з Україною

Збірна Азербайджану потрапила у неприємну ситуацію після прибуття до Польщі, де вже завтра має зіграти з Україною в матчі 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського футбольного інсайдера Пьотра Сльонку.
Команда прибула до Кракова без багажу, через що не змогла розпочати тренувальний процес.
“Речі збірної Азербайджану не прибули з ними рейсом до Польщі. Виникла велика плутанина, і азербайджанці не змогли розпочати перший день підготовки до матчу проти України, як планувалося”, - зазначив журналіст.
Через затримку багажу азербайджанська збірна була змушена змінити формат підготовки до зустрічі із "синьо-жовтими". Зокрема було зірвано перше передматчеве тренування 11 жовтня.
Гра Україна – Азербайджан у рамках 4-го туру відбору на ЧС-2026 відбудеться у понеділок, 13 жовтня, у польському Кракові. Початок – о 21:45 за київським часом.
Після трьох турів збірна України має чотири очки й посідає друге місце у групі D. Франція лідирує з дев'ятьма пунктами, Ісландія має три, а Азербайджан з одним балом замикає таблицю.
У першій зустрічі між цими командами була зафіксована нічия 1:1.
