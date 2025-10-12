RU

Путаница в воздухе: сборная Азербайджана попала впросак перед матчем с Украиной

Фото: Сборная Азербайджана получила проблему (instagram.com/affa_official)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Азербайджана попала в неприятную ситуацию по прибытии в Польшу, где уже завтра должна сыграть с Украиной в матче 4-го тура квалификации чемпионата мира-2026.

Неприятный инцидент в Польше

Команда прибыла в Краков без багажа, из-за чего не смогла начать тренировочный процесс.

"Вещи сборной Азербайджана не прибыли с ними рейсом в Польшу. Возникла большая путаница, и азербайджанцы не смогли начать первый день подготовки к матчу против Украины, как планировалось", - отметил журналист.

Из-за задержки багажа азербайджанская сборная была вынуждена изменить формат подготовки к встрече с "сине-желтыми". В частности была сорвана первая предматчевая тренировка 11 октября.

Украина - Азербайджан: что известно о матче

Игра Украина - Азербайджан в рамках 4-го тура отбора на ЧМ-2026 состоится в понедельник, 13 октября, в польском Кракове. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

После трех туров сборная Украины имеет четыре очка и занимает второе место в группе D. Франция лидирует с девятью пунктами, Исландия имеет три, а Азербайджан с одним баллом замыкает таблицу.

В первой встрече между этими командами была зафиксирована ничья 1:1.

Ранее мы писали, что ключевой футболист сборной Украины не сыграет против Азербайджана.

Также читайте, как Руслан Малиновский забил дубль за сборную после серьезного перерыва из-за травмы.

ФутболЧемпионат мира