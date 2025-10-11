ua en ru
Судаков не зіграє проти Азербайджану? Подробиці травми і фото після гри

Субота 11 жовтня 2025 13:27
UA EN RU
Георгій Судаков (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Півзахисник збірної України Георгій Судаков отримав травму у матчі відбору на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії. Українець був замінений під час матчу, а наступний поєдинок проти Азербайджану під питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Георгія у соцмережі Telegram.

Травма Судакова у першому таймі

Під час стартового складу матчу Україна - Ісландія на 30-й хвилині Судаков зіткнувся з Саеваром Магнуссоном і впав, тримаючись за плече. Гравець продовжив гру, але вже на 39-й хвилині його замінили - на поле вийшов Назар Волошин.

"Не знаю поки що. Бачив, що Жора дійсно відчував біль. Це гравець, який піде з поля лише якщо не буде готовий до гри. Сподіваємося, що він відновиться. Він нам дуже потрібен", - зазначив головний тренер збірної України Сергій Ребров після матчу.

Судаков показав фото після травми

Наступного дня після поєдинку півзахисник опублікував у своєму телеграм-каналі фото із зафіксованою рукою та привітав команду з першою перемогою у кваліфікації.

"Сподіваюсь на швидке відновлення. Вітаю команду та всіх вболівальників з перемогою", - написав гравець.

Судаков не зіграє проти Азербайджану? Подробиці травми і фото після гри

Георгій Судаков (фото: t.me/SudakovGio)

Наразі невідомо, чи зможе Судаков зіграти у матчі проти Азербайджану, який відбудеться 13 жовтня.

Але у першому поєдинку проти Ісландії через травму пропускав інший півзахисник, Єгор Ярмолюк, але його участь у грі з азербайджанцями залишається можливою.

Статистика Судакова у сезоні 2025/26

У поточному сезоні Судаков провів п'ять матчів у Лізі Європи, два - у Лізі конференцій та три - в УПЛ за "Шахтар".

Після цього 23-річний українець перейшов в оренду до португальської "Бенфіки" на рік з обов'язковим викупом, де вже провів сім матчів, включно з двома у Лізі чемпіонів, забивши два голи.

Результати групи після матчу

Завдяки перемозі над Ісландією (5:3) збірна України посіла друге місце в турнірній таблиці групи з 4 очками. Ісландія йде третьою з трьома балами, Азербайджан - четвертим з одним.

Наступного туру Україна зустрінеться з Азербайджаном, а Ісландія гратиме проти Франції.

Раніше ми писали, як Руслан Маліновський забив дубль за збірну після серйозної перерви через травму.

Також читайте, як Олександр Зінченко вперше розповів про травму і чому пропустить матчі за збірну.

