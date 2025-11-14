ua en ru
Україна U-21 знову втратила очки у відборі Євро-2027: як поразка від Туреччини змінила таблицю

П'ятниця 14 листопада 2025 20:59
Україна U-21 знову втратила очки у відборі Євро-2027: як поразка від Туреччини змінила таблицю Молодіжна збірна України U-21 (фото: УАФ)
Автор: Катерина Урсатій

Молодіжна збірна України зазнала мінімальної поразки у Стамбулі в матчі кваліфікації чемпіонату Європи U-21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Туреччина забила після навісу у штрафний

У Стамбулі на арені "Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan" українська молодіжка програла команді Туреччини з рахунком 0:1. Господарі змогли відкрити рахунок на 73-й хвилині: після дальньої подачі м'яч відскочив до Ільхана, і півзахисник точно пробив у кут воріт.

Україна мала нагоди відігратися. Найближче до гола команда була на 67-й хвилині, коли Глущенко протягнув м'яч крізь кількох опонентів та з гострого кута влучив у ближню стійку.

Перебіг матчу: травма воротаря та серія замін

Перший тайм виявився непростим для українців. Уже на 12-й хвилині Крапивцов зазнав ушкодження після контакту з Ільханом. Попри спроби продовжити гру, голкіпер залишив поле наприкінці тайму, і його замінив Пахолюк.

Перед перервою Туреччина створила кілька небезпечних моментів. Найреальніший був у Чанака, який після навісу зі флангу пробив головою зовсім поруч зі стійкою.

На старті другої половини наставник українців провів подвійну заміну: Маткевича та Царенка змінили Слесар і Глущенко, який одразу активізував атакувальні дії.

Карточки, фоли та ключові епізоди

Арбітр Георгій Гінчев кілька разів зупиняв гру через жорсткі відбори. Жовті картки отримали Корнійчук, Кревсун і Кисіль. У турків попередження записали Чанак, Вурал та Карапо.

У другому таймі команди обмінялися перспективними стандартами, але точність ударів підводила як українців, так і турків.

Турнірне становище

Після поразки Україна U-21 залишається з чотирма очками після трьох турів та перебуває на третій позиції групи Н.

Команда Унаї Мельгоси раніше здобула перемогу, нічию та зазнала однієї поразки, а в минулому матчі мінімально поступилася Хорватії.

До фінальної частини Євро-2027 вийдуть дев’ять переможців груп, найкраща друга команда та ще чотири збірні за результатами плейоф.

Турнірна таблиця групи Н:

  1. Туреччина - 8 очок (4 матчі), 5:2 (різниця голів)
  2. Хорватія - 7 очок (3 матчі), 6:1 (різниця голів)
  3. Україна - 4 (4 матчі), 7:5 (різниця голів)
  4. Угорщина - 3 (3 матчі), 5:5 (різниця голів)
  5. Литва - 1 (4 матчі), 1:11 (різниця голів)

