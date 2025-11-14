ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Скандальні пенальті та дебют Михавка: що сталося в матчі Франція - Україна

П'ятниця 14 листопада 2025 10:52
UA EN RU
Скандальні пенальті та дебют Михавка: що сталося в матчі Франція - Україна Збірна України з футболу (фото: УАФ)
Автор: Катерина Урсатій

У матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 збірна України зазнала розгромної поразки від Франції - 0:4. Саме у цьому поєдинку вперше за національну команду зіграв захисник Тарас Михавко, який несподівано отримав місце в стартовому складі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Дебют із викликами: Михавко учасник ключового епізоду

Тарас Михавко потрапив до заявки національної команди безпосередньо перед листопадовими матчами, хоча спершу був включений у склад молодіжної збірної на відбір до Євро-2027.

Тренерський штаб національної команди вирішив перевести його до головної збірної, і захисник одразу отримав шанс проявити себе.

У поєдинку проти Франції він сформував тріо центральних оборонців разом з Олександром Сватком та капітаном Іллею Забарним.

Саме після контакту Михавка з Майклом Олісе Франція заробила пенальті, який реалізував Кіліан Мбаппе, відкривши рахунок.

Що сказав Ребров про дебют

Головний тренер збірної Сергій Ребров після матчу підкреслив, що задоволений виходом Михавка на поле та його взаємодією в обороні, проте визнав: у моменті з 11-метровим захисник діяв надто гостро.

"Задоволений, він заслуговував на цей дебют. Вийшов у трійці центральних захисників і зіграв дуже гарно. На жаль, надмірна агресія у штрафному майданчику... Ми про це говорили, але він молодий і йде у боротьбу", - зазначив Ребров у флешкоментарі Megogo.

"День мрії": Михавко про гру з Францією

Після матчу сам Михавко назвав свій вихід за національну збірну "мрією, яка здійснилася". Футболіст подякував уболівальникам і ЗСУ та підкреслив, що поразка не затьмарює важливість для нього цього моменту.

Захисник також прокоментував епізод із призначеним пенальті та зауважив, що відчував дотик до м'яча, хоча визнав і контакт із ногою суперника.

"Там усе сталося дуже швидко. Відчув дотик до м'яча, але й до ноги теж. Подивлюся повтор і проаналізую. Якщо пенальті - значить, я не правий. Рухаємося далі", - сказав він у флешкоментарі Megogo.

Михавко також звернув увагу на епізод у штрафному майданчику Франції, коли Єгор Назарина впав після контакту з Дайо Упамекано. На його думку, шанси на пенальті в обох епізодах були рівними.

Ребров про суддівство

Тренер збірної розкритикував рішення головного арбітра Славка Вінчича, який після перегляду VAR не призначив пенальті на Назарині.

"Вважаю, що у ворота Франції теж був пенальті. Це один із двох ключових моментів матчу. Другий - пенальті у наші ворота. Після цього гра дуже змінилася", - наголосив Ребров.

Турнірне становище та вирішальний матч проти Ісландії

Поразка опустила Україну на третю позицію у групі. Для збереження шансів на вихід у плейоф відбору команди Реброва мають перемагати Ісландію у заключному матчі кваліфікації.

Поєдинок відбудеться у неділю, 16 листопада, о 19:00 за київським часом.

Раніше ми написали про історію найчастішого суперництва між збірними України та Франції.

Також читайте, чому Кіліан Мбаппе вважає несправедливим результат першого матчу України та Франції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Чемпіонат світу Збірна України Футбол
Новини
Палали багатоповерхівки майже у всіх районах: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Палали багатоповерхівки майже у всіх районах: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе