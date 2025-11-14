Скандальні пенальті та дебют Михавка: що сталося в матчі Франція - Україна

У матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 збірна України зазнала розгромної поразки від Франції - 0:4 . Саме у цьому поєдинку вперше за національну команду зіграв захисник Тарас Михавко, який несподівано отримав місце в стартовому складі.

Дебют із викликами: Михавко учасник ключового епізоду

Тарас Михавко потрапив до заявки національної команди безпосередньо перед листопадовими матчами, хоча спершу був включений у склад молодіжної збірної на відбір до Євро-2027.

Тренерський штаб національної команди вирішив перевести його до головної збірної, і захисник одразу отримав шанс проявити себе.

У поєдинку проти Франції він сформував тріо центральних оборонців разом з Олександром Сватком та капітаном Іллею Забарним.

Саме після контакту Михавка з Майклом Олісе Франція заробила пенальті, який реалізував Кіліан Мбаппе, відкривши рахунок.

Що сказав Ребров про дебют

Головний тренер збірної Сергій Ребров після матчу підкреслив, що задоволений виходом Михавка на поле та його взаємодією в обороні, проте визнав: у моменті з 11-метровим захисник діяв надто гостро.

"Задоволений, він заслуговував на цей дебют. Вийшов у трійці центральних захисників і зіграв дуже гарно. На жаль, надмірна агресія у штрафному майданчику... Ми про це говорили, але він молодий і йде у боротьбу", - зазначив Ребров у флешкоментарі Megogo.

"День мрії": Михавко про гру з Францією

Після матчу сам Михавко назвав свій вихід за національну збірну "мрією, яка здійснилася". Футболіст подякував уболівальникам і ЗСУ та підкреслив, що поразка не затьмарює важливість для нього цього моменту.

Захисник також прокоментував епізод із призначеним пенальті та зауважив, що відчував дотик до м'яча, хоча визнав і контакт із ногою суперника.

"Там усе сталося дуже швидко. Відчув дотик до м'яча, але й до ноги теж. Подивлюся повтор і проаналізую. Якщо пенальті - значить, я не правий. Рухаємося далі", - сказав він у флешкоментарі Megogo.

Михавко також звернув увагу на епізод у штрафному майданчику Франції, коли Єгор Назарина впав після контакту з Дайо Упамекано. На його думку, шанси на пенальті в обох епізодах були рівними.

Ребров про суддівство

Тренер збірної розкритикував рішення головного арбітра Славка Вінчича, який після перегляду VAR не призначив пенальті на Назарині.

"Вважаю, що у ворота Франції теж був пенальті. Це один із двох ключових моментів матчу. Другий - пенальті у наші ворота. Після цього гра дуже змінилася", - наголосив Ребров.

Турнірне становище та вирішальний матч проти Ісландії

Поразка опустила Україну на третю позицію у групі. Для збереження шансів на вихід у плейоф відбору команди Реброва мають перемагати Ісландію у заключному матчі кваліфікації.

Поєдинок відбудеться у неділю, 16 листопада, о 19:00 за київським часом.