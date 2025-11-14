Украина U-21 снова потеряла очки в отборе Евро-2027: как поражение от Турции изменило таблицу

Молодежная сборная Украины потерпела минимальное поражение в Стамбуле в матче квалификации чемпионата Европы U-21. Единственный мяч во встрече был забит в середине второго тайма, что решило итог противостояния в группе Н.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Турция забила после навеса в штрафную

В Стамбуле на арене "Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan" украинская молодежка проиграла команде Турции со счетом 0:1. Хозяева смогли открыть счет на 73-й минуте: после дальней подачи мяч отскочил к Ильхану, и полузащитник точно пробил в угол ворот.

Украина имела возможности отыграться. Ближе всего к голу команда была на 67-й минуте, когда Глущенко протащил мяч сквозь нескольких оппонентов и с острого угла попал в ближнюю штангу.

Ход матча: травма вратаря и серия замен

Первый тайм оказался непростым для украинцев. Уже на 12-й минуте Крапивцов получил повреждение после контакта с Ильханом. Несмотря на попытки продолжить игру, голкипер покинул поле в конце тайма, и его заменил Пахолюк.

Перед перерывом Турция создала несколько опасных моментов. Самый реальный был у Чанака, который после навеса с фланга пробил головой совсем рядом со штангой.

На старте второй половины наставник украинцев провел двойную замену: Маткевича и Царенко сменили Слесар и Глущенко, который сразу активизировал атакующие действия.

Карточки, фолы и ключевые эпизоды

Арбитр Георгий Гинчев несколько раз останавливал игру из-за жестких отборов. Желтые карточки получили Корнийчук, Кревсун и Кисель. У турок предупреждения записали Чанак, Вурал и Карапо.

Во втором тайме команды обменялись перспективными стандартами, но точность ударов подводила как украинцев, так и турок.

Турнирное положение

После поражения Украина U-21 остается с четырьмя очками после трех туров и находится на третьей позиции группы Н.

Команда Унаи Мельгосы ранее одержала победу, ничью и потерпела одно поражение, а в прошлом матче минимально уступила Хорватии.

В финальную часть Евро-2027 выйдут девять победителей групп, лучшая вторая команда и еще четыре сборные по результатам плейофов.

Турнирная таблица группы Н: