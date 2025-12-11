Пісні Винника під загрозою? Співак пояснив, кому насправді належать права (відео)

Що сказав Винник про авторські права на свої пісні

"Як виконував пісні свої, так і виконую. Це мої пісні. Те, що там пишеться в інтернеті… Я знаю просто, що це він там розповідав, що нібито права належать його фірмі. Якій фірмі? Це все я дізнаюся з соцмереж", - зазначив він.

Винник наголосив, що ніхто не має права забрати в нього пісні, оскільки він їх створював самостійно.

"У мене на кожну пісню є папка в комп'ютері, де написана дата. Це не зітреш. Це та суть, та правда і моя робота. Це те, що мені дав Господь Бог", - підкреслив він.

Олег також просив документи, які б підтвердили заявлену наявність прав на його пісні, проте нічого не отримав.

"Звертався до колишньої бухгалтерки з проханням дати мені документи, що було підписано взагалі й зроблено до сьогоднішнього дня. Звичайно, війна, різні відмовки, як то кажуть. Я це все розумію, але якщо є ці документи, які я, Господи, підписував, то вони є. Ну, звичайно, до сьогоднішнього дня мені ніхто не дав", - зазначив він.

Винник розповів, кому належать його пісні (скриншот)

"На кожну пісню є доказ"

Артист уточнив, що у 2018 році лише оформив доручення на продюсера, за яким той "мав право робити все".

"Я знаю про один документ, який я давав - доручення. Те доручення, якщо не помиляюсь, десь рік тому скасував і воно нотаріально все в реєстрі. Все інше, що відбувається за моєю спиною, я не знаю. Те, що я читаю в соцмережах і таке інше, залишається на совісті тих людей, які це роблять", - поділився Винник.

Він підкреслив, що створював свої композиції абсолютно самостійно, тому права на них має тільки він.

"99% - мої пісні. Якщо говорити про мілі якийсь відсоток, це одна є пісня, яку я колись купив і то її поробив на 70%. Років 12 назад. Все інше абсолютно стовідсотково мої пісні й за кожною піснею все офіційно, законно і на кожну в мене є доказ", - зауважив він.