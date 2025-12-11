Песни Винника под угрозой? Певец объяснил, кому на самом деле принадлежат права (видео)

Что сказал Винник об авторских правах на свои песни

"Как исполнял песни свои, так и исполняю. Это мои песни. То, что там пишется в интернете... Я знаю просто, что это он там рассказывал, что якобы права принадлежат его фирме. Какой фирме? Это все я узнаю из соцсетей", - отметил он.

Винник подчеркнул, что никто не имеет права забрать у него песни, поскольку он их создавал самостоятельно.

"У меня на каждую песню есть папка в компьютере, где написана дата. Это не сотрешь. Это та суть, та правда и моя работа. Это то, что мне дал Господь Бог", - подчеркнул он.

Олег также просил документы, которые бы подтвердили заявленное наличие прав на его песни, однако ничего не получил.

"Обращался к бывшей бухгалтерше с просьбой дать мне документы, что было подписано вообще и сделано до сегодняшнего дня. Конечно, война, разные отговорки, как говорится. Я это все понимаю, но если есть эти документы, которые я, Господи, подписывал, то они есть. Ну, конечно, до сегодняшнего дня мне никто не дал", - отметил он.

Винник рассказал, кому принадлежат его песни (скриншот)

"На каждую песню есть доказательство"

Артист уточнил, что в 2018 году лишь оформил доверенность на продюсера, по которой тот "имел право делать все".

"Я знаю об одном документе, который я давал - доверенность. То доверенность, если не ошибаюсь, где-то год назад отменил и оно нотариально все в реестре. Все остальное, что происходит за моей спиной, я не знаю. То, что я читаю в соцсетях и так далее, остается на совести тех людей, которые это делают", - поделился Винник.

Он подчеркнул, что создавал свои композиции абсолютно самостоятельно, поэтому права на них имеет только он.

"99% - мои песни. Если говорить о мили какой-то процент, это одна есть песня, которую я когда-то купил и то ее сделал на 70%. Лет 12 назад. Все остальное абсолютно стопроцентно мои песни и за каждой песней все официально, законно и на каждую у меня есть доказательство", - отметил он.