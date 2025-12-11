Олег Винник про російську мову: "Не мова на нас напала, а Путін"

Співак Олег Винник, який зараз мешкає в Німеччині, висловився щодо мовного питання в Україні та пояснив, чому, на його думку, не можна вважати російську мову ворогом.

Що Винник сказав про російську мову

Співак підкреслив, що це реально "наболівша тема". Він додав, що раніше його запитували про квоти на україномовний контент і чи достатньо 25% у медіа.

"Коли раніше мене запитували журналісти, я не пам'ятаю, який це був рік, коли квоти вводили українською мовою. Мене запитували: "Пане Олеже, а ви вважаєте, що 25% україномовного контенту - це достатньо?" А я кажу: "Як на мій погляд, це має бути 100% україномовлення в нашій країні. Абсолютно скрізь, преса, все", - зазначив артист.

Водночас Винник підкреслив, що забороняти інші мови, в тому числі російську, не варто.

"Хто хоче, вивчайте російську мову, відкривайте там свої ці, я маю на увазі, якісь приватні школи. Чи китайську, чи англійську. Це дуже добре. Тим паче в нас в Україні дуже величезний відсоток, який розмовляє і розмовляє дотепер російською мовою. Це реально є, воно присутнє, і, звичайно, це наболівша тема", - сказав Винник.

Винник наголосив на відмінності між мовою і війною.

"Але я до чого веду, що не може такого бути, щоби тоді, коли в нас величезне горе, ми брали мову як за ворога. Не мова на нас напала, а напала на нас інша нація - Росія. І навіть не Росія, а це Путін. Я маю на увазі, це влада. Це є просто історичний тяжкий момент. Ми потрапили, Україна потрапила під цей вплив, на нас напали", - зазначив Винник.