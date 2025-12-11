ua en ru
Олег Винник про російську мову: "Не мова на нас напала, а Путін"

Четвер 11 грудня 2025 17:45
UA EN RU
Олег Винник (скриншот / РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Співак Олег Винник, який зараз мешкає в Німеччині, висловився щодо мовного питання в Україні та пояснив, чому, на його думку, не можна вважати російську мову ворогом.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Що Винник сказав про російську мову

Співак підкреслив, що це реально "наболівша тема". Він додав, що раніше його запитували про квоти на україномовний контент і чи достатньо 25% у медіа.

"Коли раніше мене запитували журналісти, я не пам'ятаю, який це був рік, коли квоти вводили українською мовою. Мене запитували: "Пане Олеже, а ви вважаєте, що 25% україномовного контенту - це достатньо?" А я кажу: "Як на мій погляд, це має бути 100% україномовлення в нашій країні. Абсолютно скрізь, преса, все", - зазначив артист.

Водночас Винник підкреслив, що забороняти інші мови, в тому числі російську, не варто.

"Хто хоче, вивчайте російську мову, відкривайте там свої ці, я маю на увазі, якісь приватні школи. Чи китайську, чи англійську. Це дуже добре. Тим паче в нас в Україні дуже величезний відсоток, який розмовляє і розмовляє дотепер російською мовою. Це реально є, воно присутнє, і, звичайно, це наболівша тема", - сказав Винник.

Винник наголосив на відмінності між мовою і війною.

"Але я до чого веду, що не може такого бути, щоби тоді, коли в нас величезне горе, ми брали мову як за ворога. Не мова на нас напала, а напала на нас інша нація - Росія. І навіть не Росія, а це Путін. Я маю на увазі, це влада. Це є просто історичний тяжкий момент. Ми потрапили, Україна потрапила під цей вплив, на нас напали", - зазначив Винник.

