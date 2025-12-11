"Терпіння лопнуло": Винник вперше розкрив, як допомагає ЗСУ

Олег Винник розповів про те, як він допомагав Збройним силам України від початку російського вторгнення, та пояснив, чому ніколи не афішував своїх дій.

Як Олег Винник допомагає ЗСУ

Винник розповів, що з ним підтримує зв’язок один командир - співробітник його колишньої охоронної команди, який нині живе у Хмельницькому. Саме він допомагав співакові доставляти автомобілі для потреб військових - інколи привозив по 15-20 машин.

За словами артиста, цей чоловік запропонував взяти частину роботи на себе, коли побачив, як Винник особисто шукав техніку і скуповував автівки, зокрема й рефрижератори для транспортування загиблих.

Командир тоді сказав: мовляв, він сам займатиметься пригоном авто, а Винник лише фінансуватиме закупівлі, щоб не виснажувати себе.

"Він каже: "Анатолійович, ти себе заженеш на той світ. Давай, ти будеш мені находити, а ти просто, ну, давай гроші, плати, я буду приганяти. Так в нас було", - розповів Винник.

Артист зазначив, що часто йому приписують витрати на піар чи критикують у соцмережах, тоді як значна частина його допомоги залишалася непомітною.

Крім того, за словами Винника, він завжди намагався діяти самостійно, не чекаючи допомоги від інших.

"Я нікого не просив. Я почав просити у людей гроші, почав. В мене є, звичайно, в контактах було багато людей, чиновників, мерів і таке інше. Я дзвоню і кажу: "От, будь ласка, дай мені на фонд, я хочу ось туди і туди". Думаєте, хтось мені десь допоміг. Ніхто", - розповів артист.

Винник підкреслив, що особисто витрачав власні кошти, організовував доставку автівок та необхідних речей для військових і постраждалих.

"Олег просто зі своєї кишені витягував, їздив сам, як міг, з сім’єю, малий за кермом, мій син, дружина. Спочатку він шукає в інтернеті ці всі автівки й не тільки автівки, і ми їздимо і це робимо. І коляски, я маю на увазі, ці візки інвалідні, і таке інше. Все, що хочеш", - підкреслив Олег.

Олег Винник з дружиною (скриншот)

Чому Винник публічно не афішує про допомогу для ЗСУ

Співак зазначив, що мовчання щодо цих справ - це його принцип.

"Я не говорив, я мовчав. Коли ти мовчиш, а тебе банять. Воно не те, що образливо. Воно приходить, як я зараз співаю у моїй пісні, яка зараз вийде, вона вже є в цьому ТікТоці. І там є такі слова: "Терпіння лопнуло, дійшло до межі. Триматись далі ми були не в силі. Не в змозі", - підкреслив Винник.

Про те, як допомагав у 2022 році, коли його називали зрадником в мережі

Винник зазначив, що завжди намагався допомагати тим, хто реально потребує підтримки, і ніколи не нав’язував свою допомогу.

За його словами, на початку війни - навесні 2022 року - до нього звернувся Роман Стефанович, який повідомив, що необхідно перевозити тіла загиблих, щоб вони не розкладалися.

"Починається весна, 22-й рік, і потрібно тіла хлопців перевозити, щоб черви, вибачте, не поїли в їхніх мішках", - нагадав співак слова того часу.

Винник зазначив, що на той момент самостійно організував все необхідне і витрачав власні кошти.

"Я кажу: "Звичайно, я зроблю. Я на той момент міг це зробити, за свої кошти це все робив", - зазначив він.

Водночас в інформаційному просторі артист не афішував це, тому йому часто прилітало, що він зрадив Україну, адже перебував за кордоном.

"Якщо в цьому зрадник, обзивайте мене, як хочете. Звичайно, знову ж таки, це образливо. Я не вважаю себе зрадником і ніколи в житті не буду вважати. Де б я не жив. І якщо мені в очі хтось скаже, що ти зрадник, я не думаю, що це просто сказати в очі людині. Зрадники - не я, а зрадники ті, які на тому боці", - додав співак.