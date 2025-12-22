Федінчик про розмову з першою дружиною на тлі розлучення з Денисенко: "Прилетів бумеранг"

Актор Андрій Федінчик, який прямо сказав, що Наталка Денисенко його зрадила , висловився про "карму". Він згадав про те, чим закінчився його перший шлюб.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Федінчик сказав в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Що Федінчик розповів про свою колишню

Не секрет, що Денисенко була другою дружиною актора. Його перша дружина Вікторія прожила із ним в шлюбі рік, а потім Федінчик закохався в Наталку і пішов від обраниці. Нині ж, каже Андрій, він відчув на собі бумеранг.

"Було величезним ударом. Я скажу так, по-хорошому треба говорити правду... Прийди, скажи: "Я не кохаю тебе, не можу далі з тобою йти". Буде важко і боляче, але це не брехня. І тоді можна розходитися. У свій час я так зробив з своєю дружиною. Ми поговорили з нею. Я сказав, що закохався", - розповів актор.

"Але все одно люди пишуть мені: "Ти отримав бумеранг, ти розплачуєшся". І вони абсолютно праві. Моя позиція однозначна. Як тільки це сталося, я написав своїй дружині Вікторії: "Це за тебе мені прилетів бумеранг". Я одразу це написав, бо абсолютно впевнений в цьому", - наголосив він.

Федінчик розповів про ефект бумеранга (скриншот)

За словами актора, саме про такі речі потрібно говорити. Адже якщо ти робиш людині боляче, то потім "будеш відповідати". Федінчик не приховує правду про своє минуле та визнає, що образив свою першу дружину.

"Якщо ти змусив людину страждати, а я змусив тоді свою дружину страждати, бо вона мені довіряла - відчиняй ворота, ти будеш за це відповідати теж. І карма - це не значить, що з тобою станеться те ж саме, що ти зробив. Не завжди так, бо на таку ситуацію людина може по-іншому зреагувати", - сказав Андрій.

"Але ти відчуєш, буде така ситуація, щоб ти відчув всі ті емоції, яка відчула людина, якій ти зробив боляче. Так працюють закони цієї планети. І от на це треба звертати увагу. Мій бумеранг дістав мене через 10 років", - наголосив він.

Федінчик також розповів, що йому вдалося зберегти гарні стосунки з Вікторією. Її коментар під інтерв'ю Наталки він обговорювати не став.

Що писала колишня Федінчика

Нагадаємо, перша дружина Федінчика різко відреагувала на заяви Денисенко. Вона не приховувала, що обурена словами Наталки.

"Не найкраще рішення давати настільки брехливе інтервʼю. Так, частина аудиторії це проковтне, проте не забувай, що є люди, які знають правду та готові говорити", - написала Вікторія.

Колишня Федінчика рознесла Денисенко (скриншот)

Пізніше вона вийшла в Stories та дорікнула Денисенко за стосунки з одруженим чоловіком. Сама Наталка усі звинувачування ігнорувала.

Перша дружина Федінчика про Денисенко (скріншот)