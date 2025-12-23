После развода с Фединчиком: Денисенко ответила на громкие обвинения Мишиной

Актриса Наталка Денисенко публично отреагировала на резкие заявления Ксении Мишиной , которая обвинила ее во лжи и "продаже души дьяволу" после интервью о разводе с Андреем Фединчиком.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Денисенко Натальи Тур для "Люкс Фм ".

Денисенко ответила Мишиной

В комментарии журналистке Денисенко отметила, что пыталась связаться с Мишиной, однако ответа так и не получила. В то же время актриса с пониманием отнеслась к эмоциональной реакции коллеги.

"Да, я пыталась с ней связаться, но она не выходит на связь. Я понимаю, почему с Ксюшей получилась такая ситуация. Когда мы с Андреем уже расстались, он и публично писал комментарии плохие - это к тому, что я говорила, что он меня оскорблял", - пояснила Денисенко.

По ее словам, Мишина долгое время репетировала спектакль вместе с Фединчиком и видела его в сложном эмоциональном состоянии после развода.

"Ксюша репетировала с Андреем очень долгое время. И я понимаю, почему она так написала, потому что видела его в тяжелом состоянии. Он переживал это очень тяжело. Это ее видение ситуации. Она имеет право на любой комментарий - это ее видение", - подчеркнула актриса.

Отдельно Денисенко высказалась относительно резонансной фразы о "продаже души дьяволу", которая вызвала активное обсуждение в соцсетях. Актриса категорически опровергла такие обвинения.

"Такого у меня не было. Я очень верю в Бога, верю во Вселенную, в то, что та энергия, которую мы внутри себя лелеем и отдаем людям, она нам возвращается", - добавила она.

Отдельно она добавила, что Мишина может быть обижена на нее из-за неудачной шутки, когда надо было позвонить другу в шоу.

На видео этот момент можно посмотреть с 8:30.

Что сказала Мишина о Наталке Денисенко

Скандал между актрисами разгорелся после того, как Ксения Мишина неожиданно публично высказалась о своей куме Наталке Денисенко.

Причиной стало откровенное интервью Денисенко Маше Ефросининой о разводе с актером Андреем Фединчиком, в котором появились новые скандальные подробности.

В своих Stories Мишина резко раскритиковала Денисенко, обвинив ее в неискренности и стремлении к популярности любой ценой.