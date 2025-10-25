Після провалу - тріумф: Забарний витягнув ПСЖ, а Циганков і Ванат підкорюють "Жирону"

Циганков та Ванат вперше разом в "основі" "Жирони": не втримали перемогу

Українські легіонери Віктор Циганков та Владислав Ванат уперше вийшли разом у стартовому складі "Жирони" на матч 10-го туру іспанської Прімери проти "Реала" Ов'єдо.

Циганков, який відновлюється після травми і пропустив шість матчів, зіграв на позиції правого вінгера. Ванат вийшов на вістрі атаки.

Обидва футболісти провели на полі 59 хвилин, після чого були замінені. На момент заміни рахунок був 0:2 на користь "Жирони".

Матч завершився нічиєю 3:3. Каталонці, які зуміли вийти вперед завдяки дублю Крістіана Стуані (який замінив Ваната), не втримали перевагу та пропустили гол на сьомій компенсованій хвилині.

"Жирона" залишається на останній позиції у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи 7 очок після 10 поєдинків.

Наступний матч команда проведе 28 жовтня у Кубку Іспанії проти "Констансії".

Таловєров відіграв повний матч за "Сток Сіті" в незвичній ролі

Захисник Максим Таловєров уперше відіграв повний матч за "Сток Сіті" у 12-му турі англійського Чемпіоншипу.

У протистоянні з "Портсмутом" українець, який приєднався до клубу влітку 2025 року, вийшов у стартовому складі на позиції правого захисника.

Це був лише другий матч Таловєрова за основну команду. Попередній виступ відбувся ще у Кубку ліги, після чого гравець не брав участі у вересневих та жовтневих матчах клубу.

"Сток Сіті" переміг 1:0 завдяки автоголу захисника "Портсмута" на 70-й хвилині.

Українець отримав жовту картку на 87-й хвилині, але дограв матч до кінця. Наступну гру "Сток Сіті" проведе 1 листопада проти "Бристоль Сіті".

Забарний допоміг ПСЖ перемогти та зміцнити лідерство

Захисник Ілля Забарний, попри невдалі матчі раніше (результативна помилка у чемпіонаті та вилучення в Лізі чемпіонів), знову потрапив до стартового складу ПСЖ на поєдинок 9-го туру чемпіонату Франції проти "Бреста".

Головний тренер парижан Луїс Енріке довірив українцеві місце у парі центральних захисників, і Забарний провів на полі всі 90 хвилин. ПСЖ здобув впевнену перемогу 3:0 (дубль Ашрафа Хакімі та гол Дезіре Дуе).

Ця перемога дозволила ПСЖ зберегти лідерство у Лізі 1, маючи 20 очок після дев'яти матчів.