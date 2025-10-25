Довбик остаточно вирішив піти з "Роми": які в нього варіанти

Криза нападників в італійській "Ромі" сягнула піку. Після сенсаційної поразки в Лізі Європи від чеської "Вікторії", клуб вирішив взимку змінити форвардів. У то же час українець Артем Довбик дав завдання своєму агенту шукати варіанти працевлаштування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazzetta dello Sport .

Один гол за 10 матчів

Керівництво клубу розглядає варіанти продажу або розірвання угод одразу з двома форвардами – Довбиком та ірландцем Еваном Фергюсоном.

У десяти офіційних матчах сезону (сім у чемпіонаті та три в Лізі Європи) нападники "Роми" на двох забили лише один гол. Особливо тривожною є форма Фергюсона, який орендований із англійського "Брайтона" – ірландець не відзначався вже рік.

У матчі Ліги Європи з "Вікторією" обидва нападники знову залишились без результативних дій. Вони були освистані вболівальниками на "Стадіо Олімпіко".

Не приховує розчарування й головний тренер "Роми" Джан П'єро Гасперіні.

"Є гравці, які не забивають дуже довго. Треба подивитися в дзеркало й зробити висновки", – філософськи висказався він.

Джан П'єро Гасперіні (фото: x.com/OfficialASRoma)

Двері для Довбика відчинені

За даними італійських журналістів, "Рома" вже повідомила "Брайтон" про можливість дострокового припинення оренди Фергюсона у січні, щоб звільнити місце для нового нападника.

Ситуація з Довбиком набагато складніша, адже римляни заплатили за українця 35 мільйонів євро.

Гасперіні, який очолив команду минулого літа, одразу сказав керівництву, що хотів би бачити нападника з іншими характеристиками. Але клуб не зміг продати українця без втрат. "Рома" намагалася обміняти його на Сантьяго Хіменеса з "Мілана", проте угода зірвалася.

Тепер, за словами інсайдерів, двері для виходу Довбика "повністю відчинені". Якщо українець не поліпшить статистику до зими, "Рома" готова розглянути пропозиції як щодо його продажу, так і оренди.

Сам нападник також не горить бажанням залишатися в клубі, де з приходом нового тренера відчуває все більший дискомфорт. Гравець уже повідомив своєму агенту про бажання змінити клуб та дав завдання шукати можливі варіанти.

Хто може прийти на заміну

Якщо хоча б один із нинішніх нападників покине команду, "Рома" планує активізуватись на зимовому трансферному ринку.

Серед варіантів підсилення – Джошуа Зіркзее з "Манчестер Юнайтед", Арно Калімуендо з "Ноттінгем Форест" або Проміс Девід з бельгійського "Юніона".