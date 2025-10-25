После провала - триумф: Забарный вытащил ПСЖ, а Цыганков и Ванат покоряют "Жирону"

Цыганков и Ванат впервые вместе в "основе" "Жироны": не удержали победу

Украинские легионеры Виктор Цыганков и Владислав Ванат впервые вышли вместе в стартовом составе "Жироны" на матч 10-го тура испанской Примеры против "Реала" Овьедо.

Цыганков, который восстанавливается после травмы и пропустил шесть матчей, сыграл на позиции правого вингера. Ванат вышел на острие атаки.

Оба футболиста провели на поле 59 минут, после чего были заменены. На момент замены счет был 0:2 в пользу "Жироны".

Матч завершился ничьей 3:3. Каталонцы, сумевшие выйти вперед благодаря дублю Кристиана Стуани (который заменил Ваната), не удержали преимущество и пропустили гол на седьмой компенсированной минуте.

"Жирона" остается на последней позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея 7 очков после 10 поединков.

Следующий матч команда проведет 28 октября в Кубке Испании против "Констансии".

Таловеров сыграл полный матч за "Сток Сити" в непривычной роли

Защитник Максим Таловеров впервые сыграл полный матч за "Сток Сити" в 12-м туре английского Чемпионшипа.

В противостоянии с "Портсмутом" украинец, который присоединился к клубу летом 2025 года, вышел в стартовом составе на позиции правого защитника.

Это был лишь второй матч Таловерова за основную команду. Предыдущее выступление состоялось еще в Кубке лиги, после чего игрок не участвовал в сентябрьских и октябрьских матчах клуба.

"Сток Сити" победил 1:0 благодаря автоголу защитника "Портсмута" на 70-й минуте.

Украинец получил желтую карточку на 87-й минуте, но доиграл матч до конца. Следующую игру "Сток Сити" проведет 1 ноября против "Бристоль Сити".

Забарный помог ПСЖ победить и укрепить лидерство

Защитник Илья Забарный, несмотря на неудачные матчи ранее (результативная ошибка в чемпионате и удаление в Лиге чемпионов), снова попал в стартовый состав ПСЖ на поединок 9-го тура чемпионата Франции против "Бреста".

Главный тренер парижан Луис Энрике доверил украинцу место в паре центральных защитников, и Забарный провел на поле все 90 минут. ПСЖ одержал уверенную победу 3:0 (дубль Ашрафа Хакими и гол Дезире Дуэ).

Эта победа позволила ПСЖ сохранить лидерство в Лиге 1, имея 20 очков после девяти матчей.