Перша втрата України на Ролан Гаррос: як Ястремська поступилася 13-й ракетці світу

Як Даяна Ястремська втратила перемогу над Паоліні

Поєдинок на паризькому ґрунті тривав 1 годину 40 хвилин і завершився поразкою українки у двох сетах - 5:7, 3:6.

Це була вже восьма очна зустріч тенісисток, і Даяні, на жаль, вдалося виграти лише один такий матч у кар'єрі.

Початок першої партії був повністю за нашою спортсменкою. Ястремська перехопила ініціативу, оформила два брейки та за рахунку 5:3 виходила подавати на сет.

Проте італійка, яка є фіналісткою Ролан Гаррос-2024, змогла стабілізувати гру. Паоліні забрала чотири гейми поспіль і вирвала партію.

У другому сеті італійська тенісистка одразу зробила ривок 3:0. Даяна намагалася чіплятися за рахунок, у понад два рази перевершила суперницю за активно виграними м'ячами (21:9) та виконала єдиний у матчі ейс.

Однак українка сама зруйнувала власні шанси на камбек, припустившись за гру 54 невимушених помилокпроти 25 у суперниці. Жасмін Паоліні впевнено скористалася першим же матчболом.

Що означає цей виліт для української тенісистки

Через цю поразку Даяна Ястремська втратить декілька позицій у світовому рейтингу WTA.

Минулого року вона дійшла в Парижі до третього кола, тому тепер не змогла захистити 120 рейтингових очок.

Крім того, перша ракетка Одеси продовжила свою невтішну серію: