Костюк розгромила "перефарбовану" росіянку на Ролан Гаррос і приголомшила Париж емоційною заявою

14:19 24.05.2026 Нд
2 хв
Марта впевнено розібралася з новоспеченою іспанською та перервала серію невдач у Парижі
aimg Андрій Костенко
Костюк розгромила "перефарбовану" росіянку на Ролан Гаррос і приголомшила Париж емоційною заявою Марта Костюк (фото: Getty Images)
Друга ракетка України Марта Костюк (WTA 15) із тріумфом розпочала свої виступи на Відкритому чемпіонаті Франції-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Ролан Гаррос-2026. Перше коло

Марта Костюк (Україна) – Оксана Селехметьєва (Іспанія) – 6:2, 6:3

Зміна паспорта не допомогла

До старту паризького мейджора 23-річна Оксана Селехметьєва (WTA 89) виступала в турі в "нейтральному" статусі через санкції проти РФ. Проте безпосередньо перед Ролан Гаррос тенісистка вирішила "перефарбуватися" та офіційно перейшла під прапор Іспанії.

Зміна громадянства не врятувала екс-росіянку від розгрому. Костюк повністю домінувала на корті, закривши матч у двох сетах трохи більше ніж за годину.

"Зранку я просто плакала": емоційна заява Марти

Перемога над колишньою росіянкою далася Марті вкрай важко з психологічної точки зору. Через масовану атаку РФ на Україну та Київ, яка відбулася якраз у ніч перед грою, тенісистка ледве стримувала сльози на корті.

Одразу після завершення поєдинку українка емоційно звернулася до публіки на трибунах у Парижі:

"За 100 метрів від будинку моїх батьків ракета зруйнувала будівлю. Це був дуже важкий ранок для мене. Я не знала, як цей матч складеться для мене, не знала, як я з цим впораюся. Зранку я просто плакала. Я не хочу говорити про себе. Звісно, я дуже рада, що пройшла до другого раунду, але всі мої думки і все моє серце сьогодні з народом України. Дуже дякую, що прийшли. Слава Україні!", - сказала Марта.

Ювілейна серія та кінець невдач у Парижі

Цей успіх став для Марти знаковим одразу з кількох причин.

По-перше, українка продовжила свою феноменальну безпрограшну серію на ґрунтовому покритті – тепер вона налічує 13 переможних поєдинків поспіль.

По-друге, Костюк нарешті подолала бар'єр стартового раунду в Парижі – вперше за останні два роки вона пробилася до другого кола французького Грендслему. Загалом це сьомий поспіль сезон нашої спортсменки на кортах Ролан Гаррос. Найвищим її досягненням тут залишається вихід до 1/8 фіналу у 2021 році.

У другому колі престижних змагань Марта схрестить ракетки з переможницею пари Кеті Волинець (США, WTA 108) – Клара Бюрель (Франція, WTA 1483).

Раніше ми повідомили, з ким українські тенісистки зустрінуться в першому колі Ролан Гаррос-2026.

Росія вдарила "Орєшніком" по Київщині, - Ігнат
