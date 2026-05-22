Світоліна з чоловіком виграли зірковий турнір у Парижі: перед ними не встояли навіть Сіннер і Джоковіч
Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна та її чоловік – зірковий французький тенісист Гаель Монфіс стали переможцями виставкового парного турніру Gael&Friends в Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт французького мейджора.
Зіркові протистояння на кортах "Ролан Гаррос"
Незвичайні змагання у форматі тенісного та музичного шоу організували на честь майбутнього завершення професійної кар'єри 39-річного французького тенісиста. Попри дружній статус міні-турніру, склад учасників виявився максимально потужним.
Шлях Світоліної та Монфіса до трофея:
Попередні раунди: спочатку впевнено обіграли тандем Сорана Кирстя / Рішар Гаске, а потім – лідера чоловічого рейтингу – Янніка Сіннера разом з Діан Паррі.
Фінал: у вирішальному матчі Еліна та Гаель не залишили шансів легендарному Новаку Джоковічу, який виступав у парі з гречанкою Марією Саккарі – 10:6.
Gael Monfils and Elina Svitolina win the Gael & Friends #RolandGarros pic.twitter.com/oNJQNUtjxJ— Roland-Garros (@rolandgarros) May 21, 2026
Прощальний акорд Монфіса в Парижі
Поточний сезон 2026 року стане останнім у довготривалій кар'єрі Гаеля Монфіса – француз остаточно повісить ракетку на цвях наприкінці року.
Вже 24 травня в Парижі стартує основна сітка престижного турніру серії Grand Slam – "Ролан Гаррос". Організатори надали досвідченому французу wild card, і у своєму прощальному першому колі домашнього мейджора він зіграє проти співвітчизника Уго Гастона.
Своєю чергою Еліна Світоліна на старті одиночного розряду поміряється силами з угоркою Анною Бондар.
