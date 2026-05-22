Світоліна з чоловіком виграли зірковий турнір у Парижі: перед ними не встояли навіть Сіннер і Джоковіч

15:07 22.05.2026 Пт
Перша ракетка України та Гаель Монфіс тріумфували на кортах "Ролан Гаррос"
aimg Андрій Костенко
Світоліна з чоловіком виграли зірковий турнір у Парижі: перед ними не встояли навіть Сіннер і Джоковіч Еліна Світоліна та Гаель Монфіс (фото: x.com/rolandgarros)
Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна та її чоловік – зірковий французький тенісист Гаель Монфіс стали переможцями виставкового парного турніру Gael&Friends в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт французького мейджора.

Зіркові протистояння на кортах "Ролан Гаррос"

Незвичайні змагання у форматі тенісного та музичного шоу організували на честь майбутнього завершення професійної кар'єри 39-річного французького тенісиста. Попри дружній статус міні-турніру, склад учасників виявився максимально потужним.

Шлях Світоліної та Монфіса до трофея:

Попередні раунди: спочатку впевнено обіграли тандем Сорана Кирстя / Рішар Гаске, а потім – лідера чоловічого рейтингу – Янніка Сіннера разом з Діан Паррі.

Фінал: у вирішальному матчі Еліна та Гаель не залишили шансів легендарному Новаку Джоковічу, який виступав у парі з гречанкою Марією Саккарі – 10:6.

Прощальний акорд Монфіса в Парижі

Поточний сезон 2026 року стане останнім у довготривалій кар'єрі Гаеля Монфіса – француз остаточно повісить ракетку на цвях наприкінці року.

Вже 24 травня в Парижі стартує основна сітка престижного турніру серії Grand Slam – "Ролан Гаррос". Організатори надали досвідченому французу wild card, і у своєму прощальному першому колі домашнього мейджора він зіграє проти співвітчизника Уго Гастона.

Своєю чергою Еліна Світоліна на старті одиночного розряду поміряється силами з угоркою Анною Бондар.

Раніше Світоліна вразила розкішною фотосесією після тріумфу на WTA 1000.

Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
