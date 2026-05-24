За крок до поразки: як українка епічно вирвала першу перемогу на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Дарія Снігур створила гучну сенсацію на старті Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. У поєдинку першого кола 24-річна киянка вирвала перемогу над фавориткою матчу - 21-ю ракеткою світу Кларою Таусон із Данії.

Подолання "прокляття" кваліфікації та важкий старт

Цього року Снігур (№95 WTA) вперше в кар'єрі потрапила до основної сітки паризького мейджору напряму за рейтингом.

До цього грунт залишався найбільш некомфортним покриттям для українки - вона шість разів поспіль поступалася ще на стадії кваліфікації.

Матч проти потужної данки тривав 2 години та 8 хвилин і розпочався для Дарії важко. Фізична міць Таусон давалася взнаки навіть на повільних кортах Парижа.

Оформивши вирішальний брейк за рахунку 3:2, Клара впевнено забрала перший сет на власній подачі - 6:3.

Переломний момент: за крок від поразки

У другій партії сценарій тривалий час розгортався не на користь українки. Таусон зробила ранній брейк уже в першому геймі й за рахунку 5:4 вийшла подавати на матч.

Саме в цей момент Снігур зуміла перехопити ініціативу.

Дарія під нуль взяла подачу суперниці, втримала власну і на затяжному емоційному підйомі оформила ще один брейк, вирвавши сет із рахунком 7:5.

Тотальне домінування у фіналі

У вирішальній партії Снігур повністю контролювала перебіг подій, заспокоїла гру та мінімізувала кількість невимушених помилок. Натомість у Таусон далося взнаки старе пошкодження, через яке під кінець зустрічі вона ледь пересувалася кортом.

Українка миттєво повела 5:1. Найдовшим став четвертий гейм, який розтягнувся на 15 розіграшів.

За рахунку 5:2 Дарія з третьої спроби закрила матч, оформивши свій дебютний тріумф на кортах Ролан Гаррос.

Загалом за поєдинок киянка перевершила опонентку за активно виграними м'ячами (40:27), виконала 3 ейси, припустилася 5 подвійних помилок і відіграла 7 із 11 брейкпойнтів суперниці.

Це була третя зустріч тенісисток і перша перемога українки.

Історичний крок та наступна суперниця

Для Снігур цей успіх став загалом третім виграним матчем в основній сітці турнірів серії Грендслем - раніше вона по одному разу перемагала на US Open (2022) та Вімблдоні (2024).

У другому раунді Дарія Снігур уперше в кар'єрі схрестить ракетки з 92-ю ракеткою світу, американкою Пейтон Стернс, яка на старті переграла свою співвітчизницю Софію Кенін (6:3, 6:3).

Зазначимо, що Дарія стала вже третьою представницею України, яка пробилася до 1/32 фіналу Ролан Гаррос-2026. Раніше свої стартові бар'єри успішно подолали Марта Костюк та Юлія Стародубцева.