ua en ru
Нд, 24 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

За крок до поразки: як українка епічно вирвала першу перемогу на Ролан Гаррос

21:43 24.05.2026 Нд
3 хв
Суперниця вже готувалася святкувати, але в останній момент киянка перевернула гру з ніг на голову
aimg Катерина Урсатій
За крок до поразки: як українка епічно вирвала першу перемогу на Ролан Гаррос Дар'я Снігур (фото: BTU.ORG.UA)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Українська тенісистка Дарія Снігур створила гучну сенсацію на старті Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. У поєдинку першого кола 24-річна киянка вирвала перемогу над фавориткою матчу - 21-ю ракеткою світу Кларою Таусон із Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Читайте також: Костюк розгромила "перефарбовану" росіянку на Ролан Гаррос і приголомшила Париж емоційною заявою

Подолання "прокляття" кваліфікації та важкий старт

Цього року Снігур (№95 WTA) вперше в кар'єрі потрапила до основної сітки паризького мейджору напряму за рейтингом.

До цього грунт залишався найбільш некомфортним покриттям для українки - вона шість разів поспіль поступалася ще на стадії кваліфікації.

Матч проти потужної данки тривав 2 години та 8 хвилин і розпочався для Дарії важко. Фізична міць Таусон давалася взнаки навіть на повільних кортах Парижа.

Оформивши вирішальний брейк за рахунку 3:2, Клара впевнено забрала перший сет на власній подачі - 6:3.

Переломний момент: за крок від поразки

У другій партії сценарій тривалий час розгортався не на користь українки. Таусон зробила ранній брейк уже в першому геймі й за рахунку 5:4 вийшла подавати на матч.

Саме в цей момент Снігур зуміла перехопити ініціативу.

Дарія під нуль взяла подачу суперниці, втримала власну і на затяжному емоційному підйомі оформила ще один брейк, вирвавши сет із рахунком 7:5.

Тотальне домінування у фіналі

У вирішальній партії Снігур повністю контролювала перебіг подій, заспокоїла гру та мінімізувала кількість невимушених помилок. Натомість у Таусон далося взнаки старе пошкодження, через яке під кінець зустрічі вона ледь пересувалася кортом.

Українка миттєво повела 5:1. Найдовшим став четвертий гейм, який розтягнувся на 15 розіграшів.

За рахунку 5:2 Дарія з третьої спроби закрила матч, оформивши свій дебютний тріумф на кортах Ролан Гаррос.

Загалом за поєдинок киянка перевершила опонентку за активно виграними м'ячами (40:27), виконала 3 ейси, припустилася 5 подвійних помилок і відіграла 7 із 11 брейкпойнтів суперниці.

Це була третя зустріч тенісисток і перша перемога українки.

Історичний крок та наступна суперниця

Для Снігур цей успіх став загалом третім виграним матчем в основній сітці турнірів серії Грендслем - раніше вона по одному разу перемагала на US Open (2022) та Вімблдоні (2024).

У другому раунді Дарія Снігур уперше в кар'єрі схрестить ракетки з 92-ю ракеткою світу, американкою Пейтон Стернс, яка на старті переграла свою співвітчизницю Софію Кенін (6:3, 6:3).

Зазначимо, що Дарія стала вже третьою представницею України, яка пробилася до 1/32 фіналу Ролан Гаррос-2026. Раніше свої стартові бар'єри успішно подолали Марта Костюк та Юлія Стародубцева.

Раніше ми повідомили, з ким інші українські тенісистки зустрінуться в першому колі Ролан Гаррос-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс
Новини
Горіли 10 тисяч "квадратів", гасили гелікоптери: ДСНС показала наслідки пожежі на Київщині
Горіли 10 тисяч "квадратів", гасили гелікоптери: ДСНС показала наслідки пожежі на Київщині
Аналітика
"Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії