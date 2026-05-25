Первая потеря Украины на Ролан Гаррос: как Ястремская уступила 13-й ракетке мира

Как Даяна Ястремская упустила победу над Паолини

Поединок на парижском грунте длился 1 час 40 минут и завершился поражением украинки в двух сетах - 5:7, 3:6.

Это была уже восьмая очная встреча теннисисток, и Даяне, к сожалению, удалось выиграть лишь один такой матч в карьере.

Начало первой партии было полностью за нашей спортсменкой. Ястремская перехватила инициативу, оформила два брейка и при счете 5:3 выходила подавать на сет.

Однако итальянка, которая является финалисткой Ролан Гаррос-2024, смогла стабилизировать игру. Паолини забрала четыре гейма подряд и вырвала партию.

Во втором сете итальянская теннисистка сразу сделала рывок 3:0. Даяна пыталась цепляться за счет, более чем в два раза превзошла соперницу по активно выигранным мячам (21:9) и выполнила единственный в матче эйс.

Однако украинка сама разрушила собственные шансы на камбэк, допустив за игру 54 невынужденных ошибки против 25 у соперницы. Жасмин Паолини уверенно воспользовалась первым же матчболом.

Что означает этот вылет для украинской теннисистки

Из-за этого поражения Даяна Ястремская потеряет несколько позиций в мировом рейтинге WTA.

В прошлом году она дошла в Париже до третьего круга, поэтому теперь не смогла защитить 120 рейтинговых очков.

Кроме того, первая ракетка Одессы продолжила свою неутешительную серию: