ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Стала нецікавою". Іво Бобул чесно про Білик, Полякову, Кароль та інших зірок

Вівторок 27 січня 2026 20:10
UA EN RU
"Стала нецікавою". Іво Бобул чесно про Білик, Полякову, Кароль та інших зірок Іво Бобул висловився про зіркових колег (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Народний артист України Іво Бобул не побоявся висловити думку про зіркових колег по сцені. Він оцінив досягнення Ірини Білик, Тіни Кароль, Олі Полякової, Діми Монатіка та інших.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Бобула Гордону.

Ірина Білик

Бобул вважає колегу гарною співачкою, але вона залишилася в межах старого репертуару.

"Одна біда в Іри. Вона красиво співала свій репертуар, а далі ж не пішло. Вона залишилася в цьому репертуарі. Її аудиторія пішла, виросла. Вона стала вже нецікавою. Ті почали шукати інше. Вона залишилася трохи у своєму коконі. Популярність є, концерти є, але мені хотілося б, щоб вона трохи..." - поділився артист.

&quot;Стала нецікавою&quot;. Іво Бобул чесно про Білик, Полякову, Кароль та інших зірокІрина Білик (фото: facebook.com/bilyk.iryna)

Наталія Могилевська

Тут Іво відзначив працездатність і професіоналізм.

"З чортенятами в очах. Вона все зробила для того, щоб бути у формі й такою, якою була. Отже, треба мати повагу до себе, любити себе і розуміти, для чого це робиш, бо глядачі прийдуть, вони повинні бачити тебе. І танці, і те, що вона ж скрізь була, тому вона зібрала такий гарний конгломерат. Молодець", - сказав співак.

&quot;Стала нецікавою&quot;. Іво Бобул чесно про Білик, Полякову, Кароль та інших зірокНаталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Олександр Пономарьов

Бобул незадоволений манерою подачі голосу та репертуаром артиста.

"Співак однієї пісні - "Зранку до ночі". Коли я вперше почув, просто остовпів від виконання. Ну, в той час не було таких співаків взагалі. Вони тільки починали виходити, а потім що співав? Його голос трохи затиснутий, він не відкритий. Коли він співає, у мене болить горло. Саша, це моє професійне враження як співака", - зазначив він.

DZIDZIO

Тут Бобул розкритикував прихильність виконавця до високих нот.

"У нього хороший баритон, красивий, але навіщо лізти на високі ноти? Коли він співає "Марічку", звучить некрасиво. Ніхто йому цього не підкаже, а так не повинно бути, а має бути красиво", - заявив він.

&quot;Стала нецікавою&quot;. Іво Бобул чесно про Білик, Полякову, Кароль та інших зірокПономарьов та DZIDZIO (фото: facebook.com/OleksandrPonomaryov)

Тіна Кароль

А от вона отримала компліменти.

"Співачка європейського ґатунку, так будемо казати. Так, вона могла б там себе десь знайти. Не десь, а навіть добре знайти себе. Але й тут знайшла свій репертуар, свою стежку. Молодець", - вважає Бобул.

&quot;Стала нецікавою&quot;. Іво Бобул чесно про Білик, Полякову, Кароль та інших зірокТіна Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)

Світлана Лобода

"Я пам’ятаю, коли вона вперше з’явилася. Я, звісно, нічого не зрозумів, що це таке. Комусь вона сподобалася, комусь - ні. Має право на життя", - підкреслив він

Оля Полякова

А от Оля для артиста має особливе значення. Він захоплюється її професійними здобутками.

"Це красуня. Я поважаю її за працездатність, за те, що вона, попри все, робить те, що люди люблять. Вона шоувумен", - заявив Іво.

&quot;Стала нецікавою&quot;. Іво Бобул чесно про Білик, Полякову, Кароль та інших зірокОля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Діма Монатік

Тут Бобул пригадав момент під час одного з концертів, який, вочевидь, його розчарував. Він назвав колегу артистом на любителя.

"В Жовтневому була музична передача, і ми переодягалися в одному приміщенні. Ні привіт, ні до побачення. Я думаю, у наш час ми вставали, віталися, - пофіг, мороз", - пригадав Бобул.

"Ми ж протоптали дорогу, а потім ти вже прийшов, коли дорога вже протоптана, хоч маленька повага... Мене приймали набагато краще, ніж його. Він має право на своє життя. І перший раз, коли почув його - бігає по сцені, маленький такий", - додав він.

&quot;Стала нецікавою&quot;. Іво Бобул чесно про Білик, Полякову, Кароль та інших зірокДіма Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, раніше Бобул висловився про смерть Степана Гіги та пояснив свою відсутність на похоронах.

Вас Також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Іво Бобул Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін