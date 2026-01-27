"Стала нецікавою". Іво Бобул чесно про Білик, Полякову, Кароль та інших зірок

Народний артист України Іво Бобул не побоявся висловити думку про зіркових колег по сцені. Він оцінив досягнення Ірини Білик, Тіни Кароль, Олі Полякової, Діми Монатіка та інших.

Ірина Білик

Бобул вважає колегу гарною співачкою, але вона залишилася в межах старого репертуару.

"Одна біда в Іри. Вона красиво співала свій репертуар, а далі ж не пішло. Вона залишилася в цьому репертуарі. Її аудиторія пішла, виросла. Вона стала вже нецікавою. Ті почали шукати інше. Вона залишилася трохи у своєму коконі. Популярність є, концерти є, але мені хотілося б, щоб вона трохи..." - поділився артист.

Ірина Білик (фото: facebook.com/bilyk.iryna)

Наталія Могилевська

Тут Іво відзначив працездатність і професіоналізм.

"З чортенятами в очах. Вона все зробила для того, щоб бути у формі й такою, якою була. Отже, треба мати повагу до себе, любити себе і розуміти, для чого це робиш, бо глядачі прийдуть, вони повинні бачити тебе. І танці, і те, що вона ж скрізь була, тому вона зібрала такий гарний конгломерат. Молодець", - сказав співак.

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Олександр Пономарьов

Бобул незадоволений манерою подачі голосу та репертуаром артиста.

"Співак однієї пісні - "Зранку до ночі". Коли я вперше почув, просто остовпів від виконання. Ну, в той час не було таких співаків взагалі. Вони тільки починали виходити, а потім що співав? Його голос трохи затиснутий, він не відкритий. Коли він співає, у мене болить горло. Саша, це моє професійне враження як співака", - зазначив він.

DZIDZIO

Тут Бобул розкритикував прихильність виконавця до високих нот.

"У нього хороший баритон, красивий, але навіщо лізти на високі ноти? Коли він співає "Марічку", звучить некрасиво. Ніхто йому цього не підкаже, а так не повинно бути, а має бути красиво", - заявив він.

Пономарьов та DZIDZIO (фото: facebook.com/OleksandrPonomaryov)

Тіна Кароль

А от вона отримала компліменти.

"Співачка європейського ґатунку, так будемо казати. Так, вона могла б там себе десь знайти. Не десь, а навіть добре знайти себе. Але й тут знайшла свій репертуар, свою стежку. Молодець", - вважає Бобул.

Тіна Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)

Світлана Лобода

"Я пам’ятаю, коли вона вперше з’явилася. Я, звісно, нічого не зрозумів, що це таке. Комусь вона сподобалася, комусь - ні. Має право на життя", - підкреслив він

Оля Полякова

А от Оля для артиста має особливе значення. Він захоплюється її професійними здобутками.

"Це красуня. Я поважаю її за працездатність, за те, що вона, попри все, робить те, що люди люблять. Вона шоувумен", - заявив Іво.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Діма Монатік

Тут Бобул пригадав момент під час одного з концертів, який, вочевидь, його розчарував. Він назвав колегу артистом на любителя.

"В Жовтневому була музична передача, і ми переодягалися в одному приміщенні. Ні привіт, ні до побачення. Я думаю, у наш час ми вставали, віталися, - пофіг, мороз", - пригадав Бобул.

"Ми ж протоптали дорогу, а потім ти вже прийшов, коли дорога вже протоптана, хоч маленька повага... Мене приймали набагато краще, ніж його. Він має право на своє життя. І перший раз, коли почув його - бігає по сцені, маленький такий", - додав він.

Діма Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)

