"Перестал уважать". Иво Бобул резко отреагировал на заявление Сандулесы об аборте

Иво Бобул высказался о заявлении Лилии Сандулесы, что он якобы подтолкнул ее сделать аборт. Певец подчеркнул, что после этого потерял всякое уважение к бывшей.

Что сказал Бобул о бывшей

Артист отметил, что впервые слышит о беременности Лилии. По его мнению, она поступила некрасиво и сказала неправду.

"Впервые слышу об этом. После этого интервью я перестал уважать Лилю вообще. Там столько лжи, что я просто диву давался, откуда она взяла это все и зачем сделала. Я практически поднял ее из небытия, забрал ее на гастроли, два тура сделали очень хорошие", - отметил Бобул.

Он добавил, что когда-то советовал экс-возлюбленной следить за своей внешностью. Возможно, это стало причиной обиды.

"Ну, я сказал, что надо за собой следить. Ты атистка, должна хорошо выглядеть. И на это обижаться? Такой бред на меня говорить? Я впервые слышу вообще, что она там говорила. Мне очень обидно. Я порвал все. Не хочу видеть, не хочу слышать и знать", - добавил певец.

Иво Бобул ответил на слова бывшей об аборте (скриншот)

Что известно об отношениях Бобула и Сандулесы

Напомним, пара прожила в браке десять лет. Совместных детей у них не было, однако недавно певица призналась, что в 1994 году была беременной, но Иво не хотел пополнения.

"Мы в декабре приехали из Америки, и где-то через несколько месяцев говорю, что беременна, что будем делать? А он говорит: "Ну Лиля, мы только приехали. Не надо, надо же как-то концерты, только оно пошло, давай потом". Что я должна была делать? Он не хотел", - вспомнила певица в интервью Ростиславу Калацинскому.

Это заявление стало ответом на предыдущее интервью Бобула, в котором он отметил, что они оба не стремились стать родителями. Однако Лилия говорит, что хотела родить ребенка, но муж настаивал сосредоточиться на творческом развитии.

"Это мой грех. Но что я должна была делать, если надо было помочь, чтобы мы вместе были, чтобы это все делать. Вот и все. А то, что я не хотела... Он не хотел (ребенка - ред). Хотел быть артистом", - добавила она.

Как известно, от предыдущих отношений у Лилии есть сын Иван. Кстати, 67-летняя артистка сейчас счастлива в браке. Ранее она впервые рассказала о знакомстве с любимым.