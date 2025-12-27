ua en ru
Спорт

Перервалася рекордна переможна серія в історії міжнародного футболу (відео)

Субота 27 грудня 2025 16:11
Перервалася рекордна переможна серія в історії міжнародного футболу (відео) Фото: Збірна Марокко (frmf.ma)
Автор: Андрій Костенко

На Кубку африканських націй, матчі якого зараз проходять на стадіонах Марокко, перервалася найдовша серія перемог у історії збірних команд.

Хто володіє рекордом та яка команда зупинила унікальну серію – розповідає РБК-Україна.

Світовий рекорд Марокко

Небачене досі досягнення встановила збірна Марокко. Ще у жовтні поточного року вона здобула 16-ту поспіль перемогу в офіційних матчах, встановивши світовий рекорд. Африканська команда перевершила попередні досягнення збірних Іспанії й Німеччини – по 15 успішних поєдинків.

Після цього марокканці продовжили серію до 19 звитяг поспіль, однак у домашньому матчі на Кубку африканських націй їхній переможний хід зупинився.

Хто перервав серію

Сталося це у грі господарів турніру проти Малі. У поєдинку групового раунду Марокко відкрило рахунок – Браїм Діас у компенсований до першого тайму час реалізував пенальті. Втім, на 64-й хвилині арбітр призначив 11-метровий уже у ворота марокканців, і Лассін Сайоко зрівняв рахунок.

Попри домінування у час, що залишався, команді Марокко не вдалося вирвати перемогу та зберегти рекордну серію.

Досягнення з нюансом

Серія перемог Марокко враховувала виключно офіційні матчі в міжнародні вікна ФІФА. Але до цього переліку не потрапили ігри Арабського Кубка, оскільки він носив неофіційний статус.

Зазначимо, що 18 з 19-ти перемог у серії марокканці здобули над представниками африканського континенту. Єдине виключення у списку "жертв" – Бахрейн, що представляє Азію.

У неофіційних матчах поза календарем ФІФА марокканці за цей період зазнали двох поразок (від Кенії та Буркіна-Фасо) і одного разу зіграли внічию з Оманом, але ці ігри не впливали на рекорд.

Що відомо про збірну Марокко

В останній версії рейтингу ФІФА команда перебуває на 11-й сходинці – це найкращий результат для африканських збірних.

Команда є переможцями Кубка Африки-1976 та 3-разовими чемпіонами Кубка африканських націй.

Крім того, Марокко є єдиною національною командою з Африки, яка доходила до півфіналу чемпіонатів світу (у 2022 році).

