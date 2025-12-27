ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Прервалась рекордная победная серия в истории международного футбола (видео)

Суббота 27 декабря 2025 16:11
UA EN RU
Прервалась рекордная победная серия в истории международного футбола (видео) Фото: Сборная Марокко (frmf.ma)
Автор: Андрей Костенко

На Кубке африканских наций, матчи которого сейчас проходят на стадионах Марокко, прервалась самая длинная серия побед в истории сборных команд.

Кто владеет рекордом и какая команда остановила уникальную серию - рассказывает РБК-Украина.

Мировой рекорд Марокко

Невиданное до сих пор достижение установила сборная Марокко. Еще в октябре текущего года она одержала 16-ю подряд победу в официальных матчах, установив мировой рекорд. Африканская команда превзошла предыдущие достижения сборных Испании и Германии - по 15 успешных поединков.

После этого марокканцы продолжили серию до 19 побед подряд, однако в домашнем матче на Кубке африканских наций их победный ход остановился.

Кто прервал серию

Произошло это в игре хозяев турнира против Мали. В поединке группового раунда Марокко открыло счет - Браим Диас в компенсированное к первому тайму время реализовал пенальти. Впрочем, на 64-й минуте арбитр назначил 11-метровый уже в ворота марокканцев, и Лассин Сайоко сравнял счет.

Несмотря на доминирование в оставшееся время, команде Марокко не удалось вырвать победу и сохранить рекордную серию.

Достижение с нюансом

Серия побед Марокко учитывала исключительно официальные матчи в международные окна ФИФА. Но в этот перечень не попали игры Арабского Кубка, поскольку он носил неофициальный статус.

Отметим, что 18 из 19-ти побед в серии марокканцы одержали над представителями африканского континента. Единственное исключение в списке "жертв" - Бахрейн, представляющий Азию.

В неофициальных матчах вне календаря ФИФА марокканцы за этот период потерпели два поражения (от Кении и Буркина-Фасо) и однажды сыграли вничью с Оманом, но эти игры не влияли на рекорд.

Что известно о сборной Марокко

В последней версии рейтинга ФИФА команда находится на 11-й строчке - это лучший результат для африканских сборных.

Команда является победителями Кубка Африки-1976 и 3-кратными чемпионами Кубка африканских наций.

Кроме того, Марокко является единственной национальной командой из Африки, которая доходила до полуфинала чемпионатов мира (в 2022 году).

Ранее мы рассказали, что Месси вошел в список фаворитов на "Золотой мяч"-2026.

Также узнайте рейтинг топ-10 самых дорогих футболистов в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Рекорды
Новости
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну