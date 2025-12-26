ua en ru
Мессі знову претендує на "Золотий м'яч": головні фаворити на екваторі сезону

П'ятниця 26 грудня 2025 09:54
UA EN RU
Мессі знову претендує на "Золотий м'яч": головні фаворити на екваторі сезону Фото: Ліонель Мессі претендує на дев'ятий трофей (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

За підсумками першої половини сезону визначено рейтинг головних претендентів на здобуття "Золотого м'яча"-2026. У списку з'явилися несподівані імена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Goal.

Кейн – головний фаворит

Лідером рейтингу є форвард "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн, який демонструє феноменальну результативність. Він вже встиг забити 35 голів за клуб та збірну в різних турнірах.

Другу позицією посідає нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд, третю – Кіліан Мбаппе з "Реала".

Однією з головних несподіванок стало п'яте місце півзахисника "Арсенала" Деклана Райса. А також повернення до числа претендентів 38-річного Ліонеля Мессі, який недавно виграв свій перший титул у північноамериканській MLS. Аргентинець є рекордсменом за кількістю отриманих "Золотих м'ячів" – їх у нього вісім.

Також звертає на себе увагу відсутність у списку чинного володаря трофею та звання найкращого футболіста світу-2025 за версією ФІФА Усмана Дембеле. Втім це не дивно, оскільки француз восени дуже багато пропустив через травму.

Що показує рейтинг

Варто зазначити, що нині "Золоті м'ячі" вручають не за підсумками календарного року, а за здобутки в сезоні. Тобто мова йде про найкращого футболіста в сезоні-2025/26.

І хоча перша його частина вже позаду, вирішальними стануть головні події, які відбудуться весною та влітку наступного року. Зокрема, фінал Ліги чемпіонів, а головне – чемпіонат світу-2026.

Тому зараз подібні рейтинги – більш ніж умовні. Тим не менш, з ними також цікаво ознайомитись.

Топ-10 претендентів на "Золотий м'яч"-2026:

  1. Гаррі Кейн (Англія, "Баварія")
  2. Ерлінг Холанд (Норвегія, "Манчестер Сіті")
  3. Кіліан Мбаппе (Франція, "Реал")
  4. Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона")
  5. Деклан Райс (Англія, "Арсенал")
  6. Вітінья (Португалія, ПСЖ)
  7. Майкл Олісе (Франція, "Баварія")
  8. Луїс Діас (Колумбія, "Баварія")
  9. Ліонель Мессі (Аргентина, "Інтер Маямі")
  10. Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ)

Раніше ми повідомили рейтинг топ-10 найдорожчих футболістів у світі.

Також ми розповіли про оновлені ринкові ціни футболістів української Прем’єр-ліги.

