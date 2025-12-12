Победители "Евровидения-2024" Nemo вернули свой кубок: почему они отказались от трофея

Победители "Евровидения-2024", швейцарские певцы Nemo, сообщили, что отказываются от своего хрустального трофея. Артисты заявили, что возвращают кубок в штаб-квартиру Европейского вещательного союза (ЕВС) в Женеве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнителей.

Причина - участие Израиля

Главным мотивом такого решения музыканты назвали несогласие с допуском Израиля к конкурсу.

По словам артистов, они считают неприемлемой позицию ЕМС, которая не приняла решение о дисквалификации страны, действия которой, согласно выводам Независимой международной комиссии ООН, имеют признаки геноцида в отношении населения Сектора Газы.

В заявлении Nemo напомнили о ценностях, которые декларирует конкурс.

"Евровидение" утверждает, что оно символизирует единство, инклюзивность и достоинство для всех. Эти ценности сделали этот конкурс значимым для меня. Но постоянное участие Израиля во время того, что Независимая международная комиссия ООН по расследованию признала геноцидом, демонстрирует явный конфликт между этими идеалами и решениями, принятыми ЕВС", - говорится в заявлении.

Напомним, на 95-й Генеральной ассамблее Европейского вещательного союза (EBU), состоявшейся 4 декабря в Женеве, организаторы утвердили ряд обновлений относительно формата проведения будущего конкурса "Евровидение".

Во время голосования также приняли решение оставить Израиль среди участников, несмотря на длительные дискуссии.

Какие изменения ввели EBU

В правила конкурса внесли несколько ключевых корректировок:

уменьшено влияние голосования фанов,

жюри снова будет участвовать в определении результатов полуфиналов,

запрещены промокампании, которые могут определенным образом повлиять на ход голосования или его результат.

The new regulations have been approved by a large majority EBU members will not hold another vote on the participation of members. Israel WILL compete in #Eurovision2026 #Eurovision #EurovisionGR #esc #esc2026 pic.twitter.com/5OwJpCBldi — Eurovisionfun (@eurovisionfn) December 4, 2025

Сразу после принятия решений ряд государств сообщили об отказе участвовать в конкурсе. Свое нежелание выходить на сцену "Евровидения" объявили:

Испания,

Ирландия,

Нидерланды,

Словения.

10 декабря к этому списку добавилась и Исландия, отметив, что участие в конкурсе "не принесет радости или покоя", учитывая реакцию общества.

Португалия также может пропустить конкурс. Из 16 артистов, которые прошли в национальный отбор Festival da Canção, 11 заявили о готовности отказаться от поездки на "Евровидение" в случае победы.