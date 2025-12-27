"Пече від болю": Настя звернулася до Цимбалюка після фіналу "Холостяка"

Що написала Настя з "Холостяка"

"Це була важка церемонія. Хоча, напередодні таке неймовірне побачення мрії. Так дивно, ще декілька хвилин назад посміхатися і робити фото з усіма, дуркувати в номері, мріяти, а потім відчути, що не можеш дихати, бо пече від болю в грудях", - зізналася Половинкіна.

"Коли зайшла до зали та підійшла до Тараса вже все зрозуміла, по очах… Просто не хотіла вірити. Не чула тоді жодного слова і не памʼятаю, навіть, як дійшла до машини і що говорила", - додала вона.

26 грудня Настя захотіла подивитися ефір, щоб почути слова, котрі їй казав Тарас. І вона знову повернулася до тих емоцій.

"Так, мені було дійсно боляче. Після перегляду я знову згадала ті відчуття. Дякую всім, хто в той день був поруч. Хто приїхав в номер підтримати, дав час виговоритися і просто обіймав. Хто слухав і просто не питав. Ви знаєте, як безмежно я вам вдячна", - зізналася учасниця реаліті.

Настя Половинкіна (фото: instagram.com/polovynkina_)

Після фіналу вона зрозуміла, що іноді не треба шукати якісь причини. Також вона окремо звернулася до Цимбалюка. Виявилося, Половинкіна хоче йому подякувати.

"За розмови, за жарти, за те, що дав зрозуміти, якою я можу бути ніжною поряд з чоловіком. Це була дійсно "фантомна зустріч". Вже зараз я приймаю твій вибір з вдячністю! Нехай всі знайдуть те, що шукають", - резюмувала вона.