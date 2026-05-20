Пятый кубок Эмери: "Астон Вилла" - новый победитель Лиги Европы (видео)

23:53 20.05.2026 Ср
3 мин
Бирмингемцы выиграли трофей в Европе впервые с 1982 года
aimg Андрей Костенко
"Астон Вилла" перед финалом (фото: x.com/AVFCOfficial)
В Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк" определился триумфатор Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26. Новым обладателем престижного трофея впервые стала английская "Астон Вилла". А для ее наставника Унаи Эмери - это уже пятая победа в турнире.

О финальном матче второго по рангу континентального турнира - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Лига Европы. Финал

"Фрайбург" (Германия) - "Астон Вилла Англия" - 0:3

Голы: Тилеманс, 41, Буэндия, 45+4, Роджерс, 58

Два гола в раздевалку

Весь стартовый отрезок поединка сводился лишь к одному вопросу - когда именно тотальное преимущество "Астон Виллы" трансформируется в забитые голы. На поле царила тактическая дисциплина Эмери, против которой дерзкая юность "Фрайбурга" не нашла никаких аргументов.

Подопечные Юлиана Шустера попытались огрызнуться усилиями Манзамби, но Мартинес капитально зацементировал свои ворота. А под занавес первой половины встречи англичане устроили сопернику настоящий кошмар, забив два роскошных мяча в раздевалку.

Сначала, на 41-й минуте после розыгрыша углового Роджерс выполнил мягкую подачу на дальний угол штрафной площадки, откуда Тилеманс невероятным ударом слета вколотил мяч в дальний угол - 0:1.

А в компенсированное время, когда немцы уже мыслями были в подтрибунном помещении, Макгинн отдал поперечную передачу на Буэндия, который с угла штрафной шедевральным обводящим ударом попал точно в дальнюю девятку - 0:2.

Этот двойной удар в конце тайма фактически определил судьбу противостояния. Во второй половине матча англичане закрепили успех, после того как Роджерс молниеносно сыграл на опережение и в касание замкнул прострел от Буэндии - 0:3.

Видео: MEGOGO

Что победа означает для "Виллы" и Эмери

Испанский тренер в пятый раз выиграл трофей Лиги Европы. Ранее он трижды побеждал в турнире с "Севильей" и один раз - с "Вильярреалом". В списке испанца также одна неудача в финале ЛЕ - в сезоне-2018/19 он вместе с лондонским "Арсеналом" уступил "Челси".

Что касается "Астон Виллы", для нее это первый трофей за 30 лет - после победы в Кубке английской футбольной лиги-1996. Если же брать международные достижения, здесь бирмингемцы не выигрывали ничего аж с 1982-го, когда триумфовали в Кубке чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Отметим также, что по регламенту победитель ЛЕ получает прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов следующего сезона. Для "Астон Виллы" это не очень актуально, поскольку команда уже классифицировалась туда через чемпионат АПЛ.

Если бы в ЛЧ попал "Фрайбург" - 7-я команда Бундеслиги - это было бы намного интереснее. Но не сложилось, и в следующем сезоне мы увидим молодую и перспективную команду только в Лиге конференций.

