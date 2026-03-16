"Оскар-2026": всі переможці найголовнішої кінопремії

04:56 16.03.2026 Пн
3 хв
Лідерами за кількістю номінацій цього року стали фільми "Грішники" та "Одна битва за іншою"
Поліна Іваненко
"Оскар-2026": всі переможці найголовнішої кінопремії

У ніч з 15 на 16 березня у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія вручення премії "Оскар". Ведучим церемонії став Конан О'Браєн, а в Україні її коментував актор Олексій Гнатковський.

Хто отримав "Оскар" і який фільм став найкращим, розповідає РБК-Україна.

Найкращі актори і найкращий фільм - кому присудили "Оскар"

Найпрестижнішу кінопремію та заповітну перемогу в номінації "Найкращий актор" отримав Майкл Б. Джордан за роль у фільмі "Грішники".

Найкращою акторкою стала Джессі Баклі, перемогу в номінації їй принесла роль в фільмі "Гамнет".

"Оскар" за найкращий фільм присудили стрічці "Одна битва за іншою".

Повний список володарів премії "Оскар-2026"

Найкращий фільм: "Битва за битвою"

Найкращий актор: Майкл Б. Джордан - "Грішники"

Найкраща акторка: Джессі Баклі "Гамнет"

Найкраща акторка другого плану: Емі Медіган - "Зброя".

Найкращий актор другого плану: Шон Пенн - "Одна битва за іншою"

Найкраща режисура: Пол Томас Андерсон - "Одна битва за іншою"

Найкращий анімаційний фільм: "K-Pop Мисливиці на демонів"

Найкращий повнометражний міжнародний фільм: "Сентиментальна цінність" - Норвегія

Найкращий оригінальний сценарій: "Грішники"

Найкращий адаптований сценарій: "Одна битва за іншою".

Найкращий документальний повнометражний фільм: "Mr. Nobody against Putin"

Найкращий короткометражний документальний фільм: "All the Empty Rooms"

Найкращий звук: F1

Найкращий грим і зачіски: "Франкенштайн"

Найкращий дизайн костюмів: "Франкенштайн"

Найкращі візуальні ефекти: "Аватар 3"

Найкраща оригінальна пісня: "Кейпоп-мисливиці на демонів"

Найкращий оригінальний саундтрек: "Грішники"

Найкращий монтаж: "Одна битва за іншою"

Найкраща операторська робота: Отам Дюраль Аркапау - "Грішники"

Найкращий художник-постановник: Тамара Деверелл та Шейн В'єо - "Франкенштейн"

Найкращий короткометражний ігровий фільм: нічия, тому "Оскар" отримали дві стрічки - "Співаки" та "Двоє людей, що обмінюються слиною"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Дівчина, яка плакала перлами"

Найкращий кастинг: Кассандра Кулукундіс, "Одна битва за іншою"

Що відомо про "Оскар-2026"

Цього року до шортлистів "Оскара-2026" потрапили одразу кілька проєктів про Україну.

Критики звернули увагу на документальну стрічку Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", анімаційна документалка Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені" та британський фільм Франца Бьома "Камінь, ножиці, папір".

Втім, до до фінального списку претендентів на премію вони не потрапили. Натомість у категорію "Найкращий документальний фільм" обрали стрічку "Містер Ніхто проти Путіна", в якій йдеться про вчителя-росіянина. За сюжетом він спостерігає за впливом пропаганди на місцеву школу.

А у номінації "Найкращий анімаційний короткометражний фільм" є стрічка "Три сестри" режисера з РФ Костянтина Бронзіта.

Цю ситуацію емоційно прокоментував актор Олександр Рудинський.

"Реальність, в якій історія про шкільного вчителя з Челябінської області, є в номінації. А "2000 тисячі метрів до Андріївки" - ні. Розпач. Не зрозумію цього до кінця свого життя. Але я своє слово ще скажу. Обіцяю", - казав він.

