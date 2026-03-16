"Оскар-2026": всі переможці найголовнішої кінопремії
У ніч з 15 на 16 березня у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія вручення премії "Оскар". Ведучим церемонії став Конан О'Браєн, а в Україні її коментував актор Олексій Гнатковський.
Хто отримав "Оскар" і який фільм став найкращим, розповідає РБК-Україна.
Найкращі актори і найкращий фільм - кому присудили "Оскар"
Повний список володарів премії "Оскар-2026"
Найкращий фільм: "Битва за битвою"
Найкращий актор: Майкл Б. Джордан - "Грішники"
Найкраща акторка: Джессі Баклі "Гамнет"
Найкраща акторка другого плану: Емі Медіган - "Зброя".
Найкращий актор другого плану: Шон Пенн - "Одна битва за іншою"
Найкраща режисура: Пол Томас Андерсон - "Одна битва за іншою"
Найкращий анімаційний фільм: "K-Pop Мисливиці на демонів"
Найкращий повнометражний міжнародний фільм: "Сентиментальна цінність" - Норвегія
Найкращий оригінальний сценарій: "Грішники"
Найкращий адаптований сценарій: "Одна битва за іншою".
Найкращий документальний повнометражний фільм: "Mr. Nobody against Putin"
Найкращий короткометражний документальний фільм: "All the Empty Rooms"
Найкращий звук: F1
Найкращий грим і зачіски: "Франкенштайн"
Найкращий дизайн костюмів: "Франкенштайн"
Найкращі візуальні ефекти: "Аватар 3"
Найкраща оригінальна пісня: "Кейпоп-мисливиці на демонів"
Найкращий оригінальний саундтрек: "Грішники"
Найкращий монтаж: "Одна битва за іншою"
Найкраща операторська робота: Отам Дюраль Аркапау - "Грішники"
Найкращий художник-постановник: Тамара Деверелл та Шейн В'єо - "Франкенштейн"
Найкращий короткометражний ігровий фільм: нічия, тому "Оскар" отримали дві стрічки - "Співаки" та "Двоє людей, що обмінюються слиною"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Дівчина, яка плакала перлами"
Найкращий кастинг: Кассандра Кулукундіс, "Одна битва за іншою"
Що відомо про "Оскар-2026"
Цього року до шортлистів "Оскара-2026" потрапили одразу кілька проєктів про Україну.
Критики звернули увагу на документальну стрічку Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", анімаційна документалка Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені" та британський фільм Франца Бьома "Камінь, ножиці, папір".
Втім, до до фінального списку претендентів на премію вони не потрапили. Натомість у категорію "Найкращий документальний фільм" обрали стрічку "Містер Ніхто проти Путіна", в якій йдеться про вчителя-росіянина. За сюжетом він спостерігає за впливом пропаганди на місцеву школу.
А у номінації "Найкращий анімаційний короткометражний фільм" є стрічка "Три сестри" режисера з РФ Костянтина Бронзіта.
Цю ситуацію емоційно прокоментував актор Олександр Рудинський.
"Реальність, в якій історія про шкільного вчителя з Челябінської області, є в номінації. А "2000 тисячі метрів до Андріївки" - ні. Розпач. Не зрозумію цього до кінця свого життя. Але я своє слово ще скажу. Обіцяю", - казав він.