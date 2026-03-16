"Оскар-2026": все победители самой главной кинопремии

04:56 16.03.2026 Пн
3 мин
Лидерами по количеству номинаций в этом году стали фильмы "Грешники" и "Одна битва за другой"
aimg Полина Иваненко
"Оскар-2026": все победители самой главной кинопремии Кто получил "Оскар" (фото: Getty Images)

В ночь с 15 на 16 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии "Оскар". Ведущим церемонии стал Конан О'Брайен, а в Украине ее комментировал актер Алексей Гнатковский.

Кто получил "Оскар" и какой фильм стал лучшим, рассказывает РБК-Украина.

Лучшие актеры и лучший фильм - кому присудили "Оскар"

Самую престижную кинопремию и заветную победу в номинации "Лучший актер" получил Майкл Б. Джордан за роль в фильме "Грешники".

Лучшей актрисой стала Джесси Бакли, победу в номинации ей принесла роль в фильме "Гамнет".

"Оскар" за лучший фильм присудили ленте "Одна битва за другой".

Полный список обладателей премии "Оскар-2026"

Лучший фильм: "Битва за битвой"

Лучший актер: Майкл Б. Джордан - "Грешники"

Лучшая актриса: Джесси Бакли - "Гамнет"

Лучшая актриса второго плана: Эми Мэдиган - "Оружие".

Лучший актер второго плана: Шон Пенн - "Одна битва за другой".

Лучшая режиссура: Пол Томас Андерсон - "Одна битва за другой"

Лучший анимационный фильм: "K-Pop Охотницы на демонов"

Лучший полнометражный международный фильм: "Сентиментальная ценность" - Норвегия

Лучший оригинальный сценарий: "Грешники"

Лучший адаптированный сценарий: "Одна битва за другой".

Лучший документальный полнометражный фильм: "Mr. Nobody against Putin"

Лучший короткометражный документальный фильм: "Все пустые комнаты"

Лучшийзвук: F1

Лучший грим и прически: "Франкенштайн"

Лучший дизайн костюмов: "Франкенштейн"

Лучшие визуальные эффекты: "Аватар 3"

Лучшая оригинальная песня: "Кейпоп-охотница на демонов"

Лучший оригинальный саундтрек: "Грешники"

Лучший монтаж: "Одна битва за другой"

Лучшая операторская работа: Отам Дюраль Аркапау - "Грешники"

Лучший художник-постановщик: Тамара Деверелл и Шейн Вьео - "Франкенштейн"

Лучший короткометражный игровой фильм: ничья, поэтому "Оскар" получили две ленты - "Певцы" и "Два человека, которые обмениваются слюной"

Лучший анимационный короткометражный фильм: "Девушка, которая плакала жемчугом"

Лучший кастинг: Кассандра Кулукундис, "Одна битва за другой"

Что известно об "Оскаре-2026"

В этом году в шортлисты "Оскара-2026" попали сразу несколько проектов об Украине.

Критики обратили внимание на документальную ленту Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", анимационная документалка Анастасии Фалилеевой "Я померла в Ірпені" и британский фильм Франца Бёма "Камень, ножницы, бумага".

Впрочем, в финальный список претендентов на премию они не попали. Зато в категорию "Лучший документальный фильм" выбрали ленту "Мистер Никто против Путина", в которой говорится об учителе-россиянине. По сюжету он наблюдает за влиянием пропаганды на местную школу.

А в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" есть лента "Три сестры" режиссера из РФ Константина Бронзита.

Эту ситуацию эмоционально прокомментировал актер Александр Рудинский.

"Реальность, в которой история о школьном учителе из Челябинской области, есть в номинации. А "2000 тысячи метров до Андреевки" - нет. Отчаяние. Не пойму этого до конца своей жизни. Но я свое слово еще скажу. Обещаю", - говорил он.

Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
