Рудинський про відсутність українських фільмів на "Оскарі-2026": "Чи випадковість це?"

Зірка театру та кіно Олександр Рудинський розкритикував відсутність українських фільмів серед номінантів на "Оскар-2026". За його словами, це реальність, яка викликає розпач.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Рудинського.

Що сказав Рудинський про номінації на "Оскар-2026"

Він висловив розчарування через те, що до фінального списку претендентів на премію не потрапили українські фільми чи стрічки про Україну. Натомість там відзначили "хороших росіян".

"Іноді наші мрії можуть не здійснюватися. Чи випадковість це, що жоден з трьох фільмів про війну в Україні не отримав номінацію? Не знаю. Але це наша реальність", - зауважив актор.

"Реальність, в якій історія про шкільного вчителя з Челябінської області, є в номінації. А "2000 тисячі метрів до Андріївки" - ні. Розпач. Не зрозумію цього до кінця свого життя. Але я своє слово ще скажу. Обіцяю", - додав він.

У дописі він опублікував кадри з британського фільму "Камінь, папір, ножиці", у якому зіграв головну роль. Стрічка виграла BAFTA у лютому 2025 року, але не потрапила у категорію. "Найкращий міжнародний ігровий фільм".

Як відреагували в мережі

Колеги та шанувальники підтримали актора і висловили сподівання на нові здобутки у світі кіно, які допоможуть розповісти світові про Україну.

"Чомусь віриться, що саме ти ще їм всім покажеш", - написала Наталка Денисенко.

"Все буде", - підтримала Раміна.

"Все буде, Санька! Вірю в тебе!" - зауважив Андрій Бєдняков.

"Твій Оскар попереду. Це навіть не обговорюється", - підтримала Анастасія Пустовіт.

"Світ не справедливий часом. Але мрія здійсниться, просто трішки пізніше", - додала alyona alyona.

Рудинського підтримали колеги (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Що відомо про номінації на "Оскар"

Нагадаємо, напередодні оголосили повний список претендентів на головну премію в індустрії кіно, а сама церемонія вручення відбудеться 15 березня 2026 року. Як відомо, на "Оскар" від України також претендували дві стрічки - документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова та короткометражна анімація "Я померла в Ірпені".

Натомість серед номінантів у категорії "Найкращий анімаційний короткометражний фільм" опинилася робота "Три сестри" російського режисера Костянтина Бронзіта, який у 2016 році отримував нагороду з рук Путіна, а також мовчить про війну.

Крім того, у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" представлено стрічку "Містер Ніхто проти Путіна" режисерів Павла Таланкіна та Девіда Боренштейна. Це фільм про вчителя з Челябінської області, який на тлі російського вторгнення в Україну помічає вплив пропаганди та мілітаризації суспільства у місцевій школі.

Також за статуетку змагатиметься документальна картина "Armed Only With A Camera: The Life and Death of Brent Renaud" про американського журналіста, який загинув у 2022 році в Ірпені під час російського обстрілу.