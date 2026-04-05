Осадча і Горбунов у вишиванках замилували сімейним привітанням із Вербною неділею (відео)
Українська телеведуча Катерина Осадча показала, як разом із чоловіком Юрієм Горбуновим і синами відзначила Вербну неділю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.
Зіркова родина записала тепле святкове відео, в якому привітала українців і продемонструвала давню традицію.
У кадрі Осадча, Горбунов та їхні сини Данило й Іван постали у вишиванках.
Родина відтворила один із найвідоміших українських обрядів цього дня - легенько торкатися одне одного вербовими гілочками, бажаючи здоров’я, достатку й добра.
Під час цього родинного ритуалу кожен говорив свої побажання. Катерина Осадча зверталася до близьких зі словами про здоров’я, силу й добробут, а Юрій Горбунов завершив усе знайомою святковою примовкою.
"З Вербною неділею! Нехай вербові котики сьогодні принесуть у кожну родину затишок, любов і найголовніше - мир. Бережіть одне одного, обіймайте рідних і вірте в найкраще. Зі святом!" - привітало зіркове подружжя фанів.
Шанувальники у відповідь засипали родину привітаннями, теплими словами та компліментами в коментарях.