Осадча і Горбунов у вишиванках замилували сімейним привітанням із Вербною неділею (відео)

13:20 05.04.2026 Нд
2 хв
У святковий день зіркове подружжя з дітьми вирішили дотриматися давнього українського звичаю
aimg Іванна Пашкевич
Катя Осадча і Юрій Горбунов з дітьми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Українська телеведуча Катерина Осадча показала, як разом із чоловіком Юрієм Горбуновим і синами відзначила Вербну неділю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Більше цікавого: Осадча та Горбунов зізналися, чи готові до поповнення в родині

Зіркова родина записала тепле святкове відео, в якому привітала українців і продемонструвала давню традицію.

У кадрі Осадча, Горбунов та їхні сини Данило й Іван постали у вишиванках.

Родина відтворила один із найвідоміших українських обрядів цього дня - легенько торкатися одне одного вербовими гілочками, бажаючи здоров’я, достатку й добра.

Під час цього родинного ритуалу кожен говорив свої побажання. Катерина Осадча зверталася до близьких зі словами про здоров’я, силу й добробут, а Юрій Горбунов завершив усе знайомою святковою примовкою.

"З Вербною неділею! Нехай вербові котики сьогодні принесуть у кожну родину затишок, любов і найголовніше - мир. Бережіть одне одного, обіймайте рідних і вірте в найкраще. Зі святом!" - привітало зіркове подружжя фанів.

Шанувальники у відповідь засипали родину привітаннями, теплими словами та компліментами в коментарях.

Ще більше цікавого:

Катя Осадча вперше показала бабусю, якій виповнилося 90 років

Горбунов зізнався, чи підтримує з екс-дружиною стосунки

Катя Осадча Юрій Горбунов Вербна неділя
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої