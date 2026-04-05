Осадчая и Горбунов в вышиванках умилили семейным поздравлением с Вербным воскресеньем (видео)
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала, как вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыновьями отметила Вербное воскресенье.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.
Звездная семья записала теплое праздничное видео, в котором поздравила украинцев и продемонстрировала давнюю традицию.
В кадре Осадчая, Горбунов и их сыновья Даниил и Иван предстали в вышиванках.
Семья воспроизвела один из самых известных украинских обрядов этого дня - легонько касаться друг друга вербовыми веточками, желая здоровья, достатка и добра.
Во время этого семейного ритуала каждый говорил свои пожелания. Екатерина Осадчая обращалась к близким со словами о здоровье, силе и благополучии, а Юрий Горбунов завершил все знакомой праздничной присказкой.
"С Вербным воскресеньем! Пусть ивовые котики сегодня принесут в каждую семью уют, любовь и самое главное - мир. Берегите друг друга, обнимайте родных и верьте в лучшее. С праздником!" - поздравили звездные супруги фанов.
Поклонники в ответ засыпали семью поздравлениями, теплыми словами и комплиментами в комментариях.