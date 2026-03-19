"Организм дал сбой": Пидручный ошеломил заявлением о завершении сезона

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не сможет помочь команде на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение биатлониста в личном Instagram .

Надеялся до последнего

По словам Пидручного, он до последнего надеялся выйти на старт в Норвегии, однако контрольная тренировка подтвердила худшие опасения. Состояние организма не позволяет спортсмену демонстрировать конкурентный результат и помогать команде в зачете Кубка наций.

"К сожалению, международный соревновательный сезон-2025/26 для меня завершен. Организм дал сбой. До последнего надеялся, что смогу завтра выйти на старт, но сегодня на тренировке понял, что проблемы серьезные. В этом состоянии я не смогу показать хороший результат. Надеюсь, что смогу восстановиться и стартовать на чемпионате Украины в Буковеле в конце марта", - написал биатлонист.

Итоги сезона

Сезон 2025/26 стал для Пидручного насыщенным. К финальному этапу он подходил на 34-м месте в общем зачете Кубка мира.

Среди главных достижений биатлониста:

7-е место в гонке преследования на этапе в Оберхофе.

Трижды финишировал в топ-20 личных гонок на Олимпиаде-2026 (лучший результат - 17-е место в масстарте).

12 финишей в зачетной зоне в течение международного сезона.

Потеря в битве за квоту

Отсутствие Пидручного в Холменколлене является серьезным ударом для мужской сборной, которая именно сейчас ведет отчаянную борьбу за сохранение квоты в пять спортсменов на следующий сезон.

Для этого команде надо финишировать в топ-10 Кубка наций. Перед финальным этапом Украина занимает 11-е место, отставая на 65 баллов от Словении.

Этап в Холменколлене пройдет с 19 по 22 марта. Первый мужской старт (спринт) состоится в пятницу, 20 марта.