"Тренування даються важче": Підручний висловився про своє майбутнє після Олімпіади-2026

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував свої подальші плани після завершення виступів на зимових Олімпійських іграх-2026. 34-річний спортсмен натякнув, що ці Ігри могли стати останніми в його біографії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар біатлоніста "Суспільному Спорт".

Останній олімпійський старт?

Для Підручного масстарт на Олімпіаді-2026 став завершальною гонкою на поточному турнірі. Українець фінішував на 17-й позиції, припустившись п'яти хиб на вогневих рубежах. Оскільки Ігри в Італії стали вже четвертими у кар'єрі Дмитра (дебют відбувся ще у 2014 році), постало питання про його участь у наступному олімпійському циклі.

На момент старту наступної Олімпіади-2030 у Франції лідеру збірної виповниться 38 років. На запитання, чи була ця гонка останньою для нього на олімпійському рівні, Підручний відповів стримано.

Важкість тренувань та віковий фактор

Біатлоніст зізнався, що з роками підтримувати високий темп стає дедалі складніше. За словами Дмитра, 15 років життя в режимі постійних зборів та змагань виснажують організм.

"Мені вже 34 роки, і кожне тренування дається набагато важче, ніж у 22 чи 25. Жити 15 років у такому темпі важко. Можливо, я ще не все сказав, але рішення буду приймати лише по завершенні сезону", - зазначив капітан.

Наразі спортсмен зосереджений на тому, щоб допрацювати залишок сезону Кубка світу, після чого проведе консультації з тренерським штабом та родиною щодо подальших виступів.

Спортивні досягнення Підручного

Підручний залишається найтитулованішим діючим біатлоністом України. В його активі:

"Золото" чемпіонату світу-2019 у гонці переслідування (єдина особиста перемога на такому рівні)

Участь у чотирьох Олімпійських іграх (2014, 2018, 2022, 2026)

Понад 13 років виступів на етапах Кубка світу (дебют у сезоні-2012/13)

Попри те, що на Олімпіаді-2026 Підручному не вдалося показати високі результати, він підкреслив, що задоволений своєю самовіддачею, хоча конкуренція в сучасному біатлоні стала надзвичайно високою.