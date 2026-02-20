ua en ru
Пт, 20 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Тренування даються важче": Підручний висловився про своє майбутнє після Олімпіади-2026

П'ятниця 20 лютого 2026 17:14
UA EN RU
"Тренування даються важче": Підручний висловився про своє майбутнє після Олімпіади-2026 Дмитро Підручний (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрій Костенко

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував свої подальші плани після завершення виступів на зимових Олімпійських іграх-2026. 34-річний спортсмен натякнув, що ці Ігри могли стати останніми в його біографії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар біатлоніста "Суспільному Спорт".

Читайте також: Українець Окіпнюк показав неймовірний трюк на Олімпіаді-2026

Останній олімпійський старт?

Для Підручного масстарт на Олімпіаді-2026 став завершальною гонкою на поточному турнірі. Українець фінішував на 17-й позиції, припустившись п'яти хиб на вогневих рубежах. Оскільки Ігри в Італії стали вже четвертими у кар'єрі Дмитра (дебют відбувся ще у 2014 році), постало питання про його участь у наступному олімпійському циклі.

На момент старту наступної Олімпіади-2030 у Франції лідеру збірної виповниться 38 років. На запитання, чи була ця гонка останньою для нього на олімпійському рівні, Підручний відповів стримано.

Важкість тренувань та віковий фактор

Біатлоніст зізнався, що з роками підтримувати високий темп стає дедалі складніше. За словами Дмитра, 15 років життя в режимі постійних зборів та змагань виснажують організм.

"Мені вже 34 роки, і кожне тренування дається набагато важче, ніж у 22 чи 25. Жити 15 років у такому темпі важко. Можливо, я ще не все сказав, але рішення буду приймати лише по завершенні сезону", - зазначив капітан.

Наразі спортсмен зосереджений на тому, щоб допрацювати залишок сезону Кубка світу, після чого проведе консультації з тренерським штабом та родиною щодо подальших виступів.

Спортивні досягнення Підручного

Підручний залишається найтитулованішим діючим біатлоністом України. В його активі:

  • "Золото" чемпіонату світу-2019 у гонці переслідування (єдина особиста перемога на такому рівні)
  • Участь у чотирьох Олімпійських іграх (2014, 2018, 2022, 2026)
  • Понад 13 років виступів на етапах Кубка світу (дебют у сезоні-2012/13)

Попри те, що на Олімпіаді-2026 Підручному не вдалося показати високі результати, він підкреслив, що задоволений своєю самовіддачею, хоча конкуренція в сучасному біатлоні стала надзвичайно високою.

Раніше ми повідомляли про історичний дебют українців у лижному двоборстві на Олімпійських іграх-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Биатлон Збірна України
Новини
"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими
"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"