Организаторы дали шанс, и она шокировала: исторический триумф 19-летней украинки на WTA

15:36 19.05.2026 Вт
2 мин
В решающий момент соперница уже праздновала триумф, но украинка забрала шесть геймов подряд
aimg Екатерина Урсатий
Организаторы дали шанс, и она шокировала: исторический триумф 19-летней украинки на WTA Елизавета Котляр (фото: Instagram_yelyzaveta.kotliar)
Юная украинская теннисистка Елизавета Котляр переписала собственную спортивную историю. 19-летняя спортсменка одержала свою дебютную, но чрезвычайно драматичную победу в основной сетке престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединка.

Читайте также: Эффект взлета в Риме: Свитолина побила рекорд Серены Уильямс и ворвалась в эксклюзивный клуб

Настоящая сенсация прогремела на старте грунтового турнира серии WTA 250 в марокканском Рабате.

Котляр, которая сейчас занимает скромное 528-е место в мировом рейтинге и попала на соревнования только благодаря специальному приглашению (вайлдкард) от организаторов, выбила из борьбы опытную британку Франческу Джонс (105-я ракетка мира).

Характер против опыта: как Котляр выгрызала победу

Для Елизаветы этот матч стал лишь третьим в карьере в основной сетке турниров такого уровня (включая челленджеры), и до этого дня она не знала вкуса побед.

Начало встречи также не предвещало чуда - первый сет украинка полностью провалила, отдав его со счетом 2:6.

Однако во второй партии Котляр продемонстрировала железные нервы. В сверхплотном противостоянии с пятью брейками ключевым стал гейм на подаче Лизы, который она филигранно закрыла "на ноль", забрав сет - 6:3.

Настоящий валидольный триллер развернулся в решающей партии:

  • Британка Джонс включила максимум и совершила мощный рывок, поведя в счете 4:0.
  • Когда в успех украинки уже никто не верил, 19-летняя Котляр сделала нечто невероятное: она перекусила игру и забрала шесть геймов подряд (!).

В целом матч длился 2 часа и 22 минуты, зафиксировав исторический триумф украинского таланта.

Благодаря этому невероятному камбэку Котляр идет во второй круг соревнований в Марокко. Следующей соперницей Елизаветы станет шестая сеяная турнира, амбициозная хорватка Петра Марчинко.

Громкий поединок за выход в четвертьфинал состоится уже в среду, 20 мая, не ранее 12:00 по киевскому времени.

Ранее Свитолина поразила роскошной фотосессией после триумфа на WTA 1000.

