ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Винник вперше натякнув на свою хворобу: "Організм не витримує"

Четвер 11 грудня 2025 18:29
UA EN RU
Винник вперше натякнув на свою хворобу: "Організм не витримує" Олег Винник (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Ще з 2022 року ходять чутки, що Олег Винник поїхав з України до Німеччини на лікування. Згодом артист говорив, що цей діагноз ставлять лише 2% німців, однак ніколи його не називав.

Проте в інтерв'ю РБК-Україна Олег Винник привідкрив завісу про свій стан для прихильників.

Як погіршилося здоров'я Олега Винника

Співак зізнався, що під час активних концертних турів і зйомок часто жертвував власним здоров'ям.

"Коли ти загнаний, у тебе немає часу на здоров'я, бо ти повністю зайнятий, занурений у роботу… Ти роздаєш себе повністю. Це нормально, коли людина займається своєю справою", - зазначає він.

За його словами, іноді фізичні навантаження навіть вимагали скасування концертів, адже Олег Винник принципово не співає під фонограму. Артист додає, що щоденна робота включала не лише концерти, а й зйомки, подорожі, виступи на різних майданчиках без перерв.

"Уявіть: сідаєш у бус, приїжджаєш у готель, ресторан, на майданчик… Закриті території, повітря немає. Після відпрацювання отримуєш максимум 20 хвилин на повноцінне дихання. Організм не витримує", - розповідає Винник.

Хвороби та лікування за кордоном

Співак спростував чутки про те, що виїжджав на лікування за кордон.

"Багато писали, що я поїхав за кордон на лікування. Ні, це неправда. Я поїхав додому, до свого сина. Мав право це зробити", - наголошує він.

Він зазначив, що не хоче називати точні діагнози, аби уникнути спекуляцій і мемів. Хоча на дещо Олег Винник все ж натякнув.

"Настає момент, де ти не ходиш у спортзал. Тоді послаблюються м'язи по хребту і все інше, знову відчуваєш ці травми тощо. Я вже щось відкриваю потихеньку людям", - каже співак.

Що зі здоров'ям Олега Винника

Співак продовжує підтримувати себе у формі за допомогою спорту та сім’ї.

За словами артиста, фізична активність допомагає відновлювати сили та підтримувати працездатність. Він додає, що спорт і дисципліна допомагають уникнути повторного виснаження, підтримують метаболізм і стан м'язів.

Винник наголошує, що труднощі, хвороби та перевтома - лише тимчасові перешкоди, які не зупиняють його.

"Труднощі у всіх є, але вони проходять. Важливо йти вперед і не оглядатися. Це мій шлях і моя відповідальність перед людьми, які приходять на мої концерти", - підсумовує Олег Винник.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Олег Винник Зірки шоу-бізнесу Хвороби
Новини
Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко
Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень