Винник вперше натякнув на свою хворобу: "Організм не витримує"
Ще з 2022 року ходять чутки, що Олег Винник поїхав з України до Німеччини на лікування. Згодом артист говорив, що цей діагноз ставлять лише 2% німців, однак ніколи його не називав.
Проте в інтерв'ю РБК-Україна Олег Винник привідкрив завісу про свій стан для прихильників.
Як погіршилося здоров'я Олега Винника
Співак зізнався, що під час активних концертних турів і зйомок часто жертвував власним здоров'ям.
"Коли ти загнаний, у тебе немає часу на здоров'я, бо ти повністю зайнятий, занурений у роботу… Ти роздаєш себе повністю. Це нормально, коли людина займається своєю справою", - зазначає він.
За його словами, іноді фізичні навантаження навіть вимагали скасування концертів, адже Олег Винник принципово не співає під фонограму. Артист додає, що щоденна робота включала не лише концерти, а й зйомки, подорожі, виступи на різних майданчиках без перерв.
"Уявіть: сідаєш у бус, приїжджаєш у готель, ресторан, на майданчик… Закриті території, повітря немає. Після відпрацювання отримуєш максимум 20 хвилин на повноцінне дихання. Організм не витримує", - розповідає Винник.
Хвороби та лікування за кордоном
Співак спростував чутки про те, що виїжджав на лікування за кордон.
"Багато писали, що я поїхав за кордон на лікування. Ні, це неправда. Я поїхав додому, до свого сина. Мав право це зробити", - наголошує він.
Він зазначив, що не хоче називати точні діагнози, аби уникнути спекуляцій і мемів. Хоча на дещо Олег Винник все ж натякнув.
"Настає момент, де ти не ходиш у спортзал. Тоді послаблюються м'язи по хребту і все інше, знову відчуваєш ці травми тощо. Я вже щось відкриваю потихеньку людям", - каже співак.
Що зі здоров'ям Олега Винника
Співак продовжує підтримувати себе у формі за допомогою спорту та сім’ї.
За словами артиста, фізична активність допомагає відновлювати сили та підтримувати працездатність. Він додає, що спорт і дисципліна допомагають уникнути повторного виснаження, підтримують метаболізм і стан м'язів.
Винник наголошує, що труднощі, хвороби та перевтома - лише тимчасові перешкоди, які не зупиняють його.
"Труднощі у всіх є, але вони проходять. Важливо йти вперед і не оглядатися. Це мій шлях і моя відповідальність перед людьми, які приходять на мої концерти", - підсумовує Олег Винник.
