Головна » Розваги » Шоу бізнес

Олег Винник повертається? Що означає його велике інтерв'ю і чи змінить воно ставлення до артиста

Четвер 11 грудня 2025 11:05
Олег Винник повертається? Що означає його велике інтерв'ю і чи змінить воно ставлення до артиста Олег Винник (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Олег Винник уперше за довгі роки з'являється у великому інтерв'ю. І це вже стало інформаційним вибухом.

Що означає його велике інтерв'ю і чи змінить воно ставлення до артиста, який кілька років тому був чи не найпопулярнішою зіркою нашого шоубізу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Олег Винник повертається?

Артист, який колись збирав величезні зали та вважався одним із найпопулярніших співаків України, майже повністю зник із публічного простору після 2022 року. Він уникав виступів, коментарів, медіа й навіть прибрав власні соцмережі.

Це мовчання породило хвилю суперечливих думок: одні досі його обожнюють, інші - скептичні, а хтось відверто називає зрадником. І сам факт того, що Винник нарешті вийшов на розмову, став подією, яка ще до виходу інтерв'ю розділила аудиторію ще більше.

Олег Винник повертається? Що означає його велике інтерв'ю і чи змінить воно ставлення до артистаОлег Винник повертається? Що означає його велике інтерв'ю і чи змінить воно ставлення до артиста

Скриншоти

Та історія артиста не почалася з конфліктів. Винник уперше здобув славу ще у 2000-х у Німеччині як оперний співак. Там у нього була стабільна кар’єра, але він вирішив повернутись в Україну, щоб стати відомим саме як український артист.

Все змінила повномасштабна війна. У 2022-му співак виїхав за кордон - і зник із радарів. Жодних пояснень, жодних заяв, лише спорадичні чутки, які з роками обросли новими інтерпретаціями. Для когось він просто переживав важкий період, для інших - тікав "під пледиком".

Про що нове інтерв'ю Винника

В інтерв'ю Юлії Гаюк Винник уперше детально й відверто говорить про те, як і чому поїхав за кордон, кого вивозив у перші дні війни, чому знову почав співати російською (у Німеччині, а не в Україні), що з його здоров’ям і чи вважає себе зрадником.

До слова, уперше поруч із ним - його дружина Таюне (Таїсія Сватко), яка теж дає свої коментарі, зокрема про недооціненість Винника в українському шоубізнесі та їхню сімейну боротьбу за репутацію.

Співак також розповідає про допомогу ЗСУ, проблеми з громадянством, конфлікти з колегами, борг і непорозуміння з Олею Поляковою, а також про те, чому він вирішив перекладати власні хіти німецькою і чи шукає там нову кар'єру.

Та найбільше цікавить інше: чому він мовчав усі ці роки та чому заговорив зараз? І чи зможе одне інтерв’ю поставити крапку у багаторічних закидах?

Це "повернення" точно не мине безшумно (як мінімум у соцмережах). Однак відповідь на питання "добре це чи погано?" - залежатиме лише від того, що кожен почує в інтерв'ю і яке враження складе про кумира "вовчиць".

