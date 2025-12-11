ua en ru
Винник впервые намекнул на свою болезнь: "Организм не выдерживает"

Четверг 11 декабря 2025 18:29
Олег Винник (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Еще с 2022 года ходят слухи, что Олег Винник уехал из Украины в Германию на лечение. Впоследствии артист говорил, что этот диагноз ставят только 2% немцев, однако никогда его не называл.

Однако в интервью РБК-Украина Олег Винник приоткрыл завесу о своем состоянии для поклонников.

Как ухудшилось здоровье Олега Винника

Певец признался, что во время активных концертных туров и съемок часто жертвовал собственным здоровьем.

"Когда ты загнан, у тебя нет времени на здоровье, потому что ты полностью занят, погружен в работу... Ты раздаешь себя полностью. Это нормально, когда человек занимается своим делом", - отмечает он.

По его словам, иногда физические нагрузки даже требовали отмены концертов, ведь Олег Винник принципиально не поет под фонограмму. Артист добавляет, что ежедневная работа включала не только концерты, но и съемки, путешествия, выступления на разных площадках без перерывов.

"Представьте: садишься в бус, приезжаешь в отель, ресторан, на площадку... Закрытые территории, воздуха нет. После отработки получаешь максимум 20 минут на полноценное дыхание. Организм не выдерживает", - рассказывает Винник.

Болезни и лечение за границей

Певец опроверг слухи, что выезжал на лечение за границу.

"Многие писали, что я уехал за границу на лечение. Нет, это неправда. Я поехал домой, к своему сыну. Имел право это сделать", - отмечает он.

Он отметил, что не хочет называть точные диагнозы, чтобы избежать спекуляций и мемов. Хотя на кое-что Олег Винник все же намекнул.

"Наступает момент, где ты не ходишь в спортзал. Тогда ослабляются мышцы по позвоночнику и все остальное, снова чувствуешь эти травмы и тому подобное. Я уже что-то открываю потихоньку людям", - говорит певец.

Что со здоровьем Олега Винника

Певец продолжает поддерживать себя в форме с помощью спорта и семьи.

По словам артиста, физическая активность помогает восстанавливать силы и поддерживать работоспособность. Он добавляет, что спорт и дисциплина помогают избежать повторного истощения, поддерживают метаболизм и состояние мышц.

Винник отмечает, что трудности, болезни и переутомление - лишь временные препятствия, которые не останавливают его.

"Трудности у всех есть, но они проходят. Важно идти вперед и не оглядываться. Это мой путь и моя ответственность перед людьми, которые приходят на мои концерты", - заключает Олег Винник.

